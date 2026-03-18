Yamal patzt in irrem Barca-Spiel: "Ein furchtbarer Fehlschuss"

David Funk 18.03.2026 • 20:52 Uhr Superstar Lamine Yamal erlebt im spektakulären Champions-League-Rückspiel gegen Newcastle United einen denkwürdigen Abend. Die Presse kann es nicht fassen.

Diesen Champions-League-Abend hatte sich Lamine Yamal aus persönlicher Sicht womöglich anders vorgestellt. Der Youngster stand im ersten Abschnitt des Rückspiels gegen Newcastle United mehrmals im Mittelpunkt – wenn auch nicht immer ganz freiwillig.

Der kuriose Abend des 18-Jährigen begann in der 28. Minute, als der Youngster durch einen kapitalen Bock den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich der Magpies einleitete.

FC Barcelona: Lamine Yamal gleich mit zwei Böcken

Newcastles Anthony Elanga schnürte den Doppelpack, weil Yamal den Engländern zuvor mit einem missglückten Hackenpass die Kugel am eigenen Strafraum auf dem Silbertablett serviert hatte.

Kurz vor dem Seitenwechsel dann der nächste seltsame Yamal-Moment: Der Spanier schaffte es nicht, einen Abpraller aus kürzester Distanz im halbleeren Gehäuse der Gäste unterzubringen. Stattdessen schoss er kläglich drüber. „Das muss man gesehen haben, um es zu glauben. Was für ein Fehler von Lamine“, titelte die spanische Marca.

Yamal lässt Experten staunen: „Das ist schrecklich“

Auch in der englischen Presse herrschte großes Staunen, etwa beim ehemaligen Chelsea-Stürmer Chris Sutton, der bei BBC erklärte: „Selbst die Besten verfehlen manchmal das Tor. Das ist ein furchtbarer, furchtbarer Fehlschuss … er darf das Tor nicht verfehlen, aber er tut es doch! Der beste junge Spieler der Welt, und das aus sechs Metern Entfernung – das ist schrecklich!“

Nur wenig später durfte Yamal aber dann doch jubeln. Nach einem nach VAR-Einsatz gegebenen Foulelfmeter traf der Superstar mit etwas Glück zum zwischenzeitlichen 3:2-Führungstreffer für die Mannschaft von Hansi Flick (45.+7).