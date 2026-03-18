Barcelona stürmt furios ins Champions-League-Viertelfinale

SPORT1 18.03.2026 • 20:41 Uhr Der FC Barcelona schraubt im Champions-League-Rückspiel Newcastle United auseinander und steht im Viertelfinale. Lamine Yamal und Robert Lewandowski feiern dabei Rekorde.

Der FC Barcelona ist nach einem Torfestival ins Viertelfinale der Champions League eingezogen und hat erneut seine Offensivpower unter Beweis gestellt.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick überrollte Newcastle United im Achtelfinal-Rückspiel mit 7:2 (3:2) und bekommt es nun höchstwahrscheinlich mit Atlético Madrid zu tun: Die Spanier hatten im Hinspiel gegen Tottenham Hotspur mit 5:2 vorgelegt.

Yamal auf Messis Spuren

Flicks Team spielte nach vorne gewohnt furios – die Abwehr aber bereitete zunächst Sorgen. Die Treffer von Raphinha (6.) und Marc Bernal (18.) konterte Anthony Elanga (15., 28.) für die Engländer, die im Hinspiel ein 1:1 erkämpft hatten.

Doch Superstar Lamine Yamal verwandelte unmittelbar vor der Pause einen Foulelfmeter (45.+7) zur verdienten Führung. Kurz zuvor hatte der Superstar noch eine dicke Gelegenheit ungenutzt gelassen. Der Youngster trat dabei in elitäre Barca-Fußstapfen. Neben Lionel Messi ist Yamal nun der einzige Spieler, dem zwei Elfmeter-Treffer in einer Champions-League-Runde gelangen. Bereits im Hinspiel hatte Yamal vom Punkt für die Katalanen getroffen.

Dieser eine Eintrag in die Geschichtsbücher reichte dem jungen Spanier jedoch nicht. Mit seinem zehnten Treffer in dieser Champions-League-Saison wurde er im Alter von 18 Jahren und 248 Tagen der jüngste Spieler, dem dies gelang, und überholte damit Kylian Mbappé in dieser Statistik.

Doppelter Lewandowski-Rekord

Im zweiten Durchgang machte Barcelona dann mit drei schnellen Toren alles klar: Fermín López (51.) und Robert Lewandowski (56., 61.) sorgten für die weiteren Treffer des Favoriten. Dann war erneut Raphinha (72.) zur Stelle, Newcastle hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch jede Gegenwehr eingestellt.

Der Pole stellte dabei zudem zwei neue Champions-League-Rekorde auf. Mit 37 Jahren und 209 Tagen ist der ehemalige Bundesligastürmer der älteste Doppelpacker in der Geschichte der Königsklasse. Zudem war Newcastle der 41. Gegner in der Champions League, gegen den der Stürmer treffen konnte – ebenfalls ein neuer Rekord. Dabei übertrumpfte er einen gewissen Lionel Messi.

Einen kleinen Wehmutstropfen musste Barca allerdings verkraften. Stammkeeper Joan Garcia verletzte sich und musste in der 82. Minute ausgewechselt werden. Laut Mundo Deportivo wird er wegen eines kleinen Muskelfaserrisses in der Wade voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfallen.

Champions League: Bitterer Woltemade-Abend

Nick Woltemade erlebte das Debakel seiner Mannschaft von der Bank aus, der Nationalspieler saß erneut nur draußen. Innenverteidiger Malick Thiaw sah bei mehreren Gegentreffern ganz schlecht aus und ging mit unter.

Der frühere Bundestrainer Flick, der Barcelona als seine letzte Karrierestation sieht und seinen Vertrag bis 2028 verlängern möchte, hofft in diesem Jahr auf den Triumph in der Königsklasse. Seit 2015 hat Barcelona die Champions League nicht mehr gewonnen, im Vorjahr scheiterten Yamal und Co. in einem spektakulären Halbfinale an Inter Mailand.

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