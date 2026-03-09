Eberl verrät: Gespräche mit Star des FC Bayern auf Eis gelegt

Johannes Vehren , Stefan Kumberger 09.03.2026 • 16:25 Uhr Der Vertrag von Konrad Laimer beim FC Bayern läuft im Sommer 2027 aus. Sportvorstand Max Eberl äußert sich zu den Gesprächen mit dem Österreicher.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat sich vor dem Abflug nach Italien zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo (Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) zur Zukunft von Konrad Laimer geäußert. Der Vertrag des Außenverteidigers läuft im Sommer 2027 aus, Gespräche mit der Spielerseite über eine Verlängerung seien derzeit auf Eis gelegt.

„Wir würden gerne mit Konni verlängern. Es gab Gespräche, aber momentan ruht es und das ist auch nicht schlimm, ohne Groll und ohne Böses“, sagte Eberl auf SPORT1-Nachfrage.

Ein ‚Nein‘ zu Laimer? „Er wäre nicht der Erste“

Eberl verriet, dass die Standpunkte der beiden Parteien aktuell noch zu weit voneinander entfernt liegen würden: „Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen und die müssen auf eine Art und Weise zusammenpassen... Momentan nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, wir sind extrem happy, dass er da und gesund ist und uns jetzt für die Spiele zur Verfügung steht.“

Eberl verwies abschließend auf die damaligen Gespräche mit Leroy Sané, in denen man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und der Nationalspieler letztlich ablösefrei zu Galatasaray Istanbul wechselte: „Bei Leroy Sané war es auch ein ‚Nein‘, deswegen wäre er (Laimer, Anm. d. Red.) nicht der Erste.“