Eberl zu Verhandlungen mit Neuer: "Soll erst mal 40 werden"

SID 09.03.2026 • 16:33 Uhr Ende März wollen sich die Münchner über einen neuen Vertrag mit ihrem Kapitän Manuel Neuer austauschen.

Die neuerliche Verletzung von Torhüter Manuel Neuer hat auf Seiten des FC Bayern vorerst keinen Einfluss auf die anstehenden Vertragsverhandlungen.

„Was es bei ihm macht, kann ich nicht beurteilen. Für uns ändert sich die Situation nicht“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug der Münchner zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime).

Neuer verpasst Hinspiel bei Atalanta

Neuer konnte die Reise nach Norditalien wegen eines kleinen Faserrisses in der Wade nicht antreten, er fällt wohl auch für das Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen aus. „Wir haben immer gesagt, jetzt soll er erstmal 40 Jahre werden. Und dann werden wir uns in Ruhe hinsetzen und sprechen. Dann muss er uns sagen, wie er sich fühlt, wie er drauf ist. Wir müssen für uns entscheiden, wie es dann weitergeht“, sagte Eberl. Neuer wird Ende März 40 Jahre alt.