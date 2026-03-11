FC Bayern: In der Champions League wie im Rausch! "Besser geht's fast nicht"

SID 11.03.2026 • 05:10 Uhr Von den Verletzungen von Davies, Musiala und Torhüter Urbig will sich Trainer Kompany nicht die Freude über den Sieg in Bergamo verderben lassen.

Es war Vincent Kompany anzusehen, dass er sehr zufrieden war. Und ja, sagte er mit einem Lächeln, das sei ja wohl „selbstverständlich“. Und wie hätte es auch anders sein können nach einem Abend wie im Rausch.

6:1 (3:0) bei Atalanta Bergamo, wo Dortmund neulich 1:4 verloren hatte, „das war die Leistung, die wir uns gewünscht haben, wir hätten sogar noch ein, zwei Tore mehr schießen können“, sagte der Trainer des FC Bayern bei Prime Video - ohne dabei überheblich zu klingen.

Kompany ließ sich seine gute Laune nicht mal durch ein paar schlechte Nachrichten verderben. Die nach der Pause eingewechselten Alphonso Davies und Jamal Musiala mussten vor Spielende wieder vom Feld, in der Schlussminute dann auch der erkennbar benommene Torhüter Jonas Urbig, der Trainer aber betonte: „Wir dürfen uns nicht das Momentum wegnehmen lassen. Es ist schade, aber ich habe den Jungs gesagt, ich habe Vertrauen in den ganzen Kader.“

Rückspiel ohne Kimmich und Olise

Im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche werden auf jeden Fall Joshua Kimmich und der überragende zweifache Torschütze Michael Olise (21., 64) ersetzt werden müssen - beide holten sich wegen Spielverzögerung ihre dritte Gelbe Karte ab und sind damit gesperrt. Im Viertelfinale, für das die Münchner nach ihrem imposanten Sieg planen dürfen, wartet Real Madrid oder Manchester City, Kimmich und Olise wären dann wieder dabei. Es sei denn, die UEFA verlängert wegen möglicher Absicht die Sperre, wie sie es in einem ähnlichen Fall schon mal bei Sergio Ramos gemacht hatte.

Sportvorstand Max Eberl wollte sich freilich nicht mit Was-wäre-wenn aufhalten. Lieber sprach er über einen „sehr bemerkenswerten“ Sieg. „Du hast von der ersten Minute an gemerkt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben sie erdrückt, wir haben ihnen keine Luft zum Atmen gelassen“, sagte er und betonte: „Wir haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Die Mannschaft hatte Lust bis zum Ende. Eine sehr bemerkenswerte Leistung.“