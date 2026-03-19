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FC Bayern: Besonderer TV-Moment um Kane

Besonderer TV-Moment um Kane

Harry Kane wird mit besonderen Worten bedacht. Eine Legende des FC Bayern sendet ihm eine Botschaft - nach einem außergewöhnlichen Meilenstein.
Für Sami Khedira prägt Harry Kane das Spiel des FC Bayern wie kein Zweiter. Als Stürmer und Spielmacher zugleich lenkt er das Tempo, sichert ab und übernimmt Verantwortung.
Philipp Heinemann
Harry Kane wird mit besonderen Worten bedacht. Eine Legende des FC Bayern sendet ihm eine Botschaft - nach einem außergewöhnlichen Meilenstein.

Harry Kane ist Lobeshymnen gewohnt: Ein Spieler, der so viele (sehenswerte) Tore schießt, darf sich der Anerkennung von Fans, Medien und Experten sicher sein. Die Botschaft eines ehemaligen Publikumslieblings beim FC Bayern freute aber auch ihn besonders.

Luca Toni ergriff bei Amazon Prime extra das Wort, um den aktuellen Superstar der Münchner hervorzuheben.

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An die Übersetzer gerichtet, sagte er auf Italienisch: „Bitte richten Sie Harry aus, dass ich ihn als Fußballer bewundere. Denn er ist einer der wenigen echten Mittelstürmer, die es noch auf der Welt gibt, inmitten all der falschen Mittelstürmer. Und er ist der Beste der Welt auf seiner Position.“

Kane so stark wie Messi – und besser als Ronaldo

Sichtlich erfreut erwiderte Kane: „Ich weiß das zu schätzen. Gerade von einer Top-Neun wie dir, das sind besondere Worte. Vielen Dank!“

Kane hatte kurz zuvor beim 4:1 gegen Atalanta Bergamo zwei Tore erzielt, vor allem sein erstes Tor trug dabei das Prädikat „Weltklasse“.

Kane steht nun – wie auch Mohamed Salah – bei 50 Toren in der Champions League. Er brauchte für den Meilenstein nur 66 Spiele. Der Engländer war damit genauso schnell wie Lionel Messi. Cristiano Ronaldo brauchte 25 Spiele mehr für die beeindruckende Zahl.

Der absolute Rekordhalter ist allerdings Erling Haaland, der in der Königsklasse nur 49 Spiele für 50 Tore brauchte.

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