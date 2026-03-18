FC Bayern: Kane-Traumtor lässt Kommentator staunen

Maximilian Lotz 18.03.2026 • 23:00 Uhr Harry Kane gelingt gegen Atalanta Bergamo ein sehenswerter Treffer für den FC Bayern. Experte Michael Ballack setzt zur Lobeshymne an.

Mit einem besonderen Geniestreich hat Harry Kane im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo (4:1) mal wieder eine Kostprobe seines außergewöhnlichen Talents abgeliefert.

Auch in einer scheinbar ausweglosen Situation hat der Torjäger des FC Bayern seinen Torinstinkt unter Beweis gestellt. Aber der Reihe nach.

In der 54. Minute wurde Kane von Josip Stanisic im Strafraum angespielt. Der englische Nationalspieler wurde von Kamaldeen Sulemana und Isak Hien bedrängt, doch er behauptete den Ball mit besonderem Feingefühl.

„Ein Welttor!“ Kommentator schwärmt von Kanes Treffer

„Der Ball war fast schon weg und dann holt er sich den irgendwie wieder zurück. Ganz fein, technisch überragend. Mit zwei Mann im Rücken zieht er den zum Tor zurück“, beschrieb DAZN-Experte Michael Ballack die Situation.

Und als sich die Lücke zum Tor auftat, schaltete Kane blitzschnell und ließ Atalanta-Keeper Marco Sportiello mit einem satten Schuss in den linken oberen Winkel keine Abwehrchance. „Ein Welttor. Ja bist du bekloppt!?“, schwärmte Kommentator Marco Hagemann.

Auch Ballack zeigte sich einmal mehr begeistert von Kanes Abschlusskünsten. „Er weiß, wo das Tor steht. Er hat alle Fähigkeiten, den Ball mit seiner Technik zu vollenden, das macht er hier eindrucksvoll.“

Ballack kommt ins Schwärmen

Nach dem Spiel ließ der TV-Experte eine Lobeshymne auf Kane folgen: „Er hat einfach eine unfassbare Körperbeherrschung zusammen mit dem Ball und ein Spielverständnis, natürlich gepaart mit einer unfassbaren Abschlussstärke und Technik.“

Kanes „Kontrolle“ sei „außergewöhnlich gut und das zeigt er Woche für Woche“, fuhr Ballack fort und ergänzte: „Auch außerhalb des Strafraums: Was er für ein Gefühl hat für die Mannschaft, wie er sich in Räume fallen lässt, wo er gebraucht wird, um das Spiel dann zu eröffnen, zu verlagern.“

Als „Multitalent“ adelte der frühere Mittelfeldspieler Kane: „Er hat das im Alter nochmal verfeinert beim FC Bayern. Im hohen Alter diese Qualität in der Stärke dazuzubekommen, ist außergewöhnlich. Solche Spieler brauchst du, um Champions-League-Titel zu gewinnen.“

Das unterscheidet Kane von Haaland und Mbappé

Kanes „spielerische Stärken“ in anderen Bereichen des Spielfeldes seien es auch, so Ballack, die den Engländer von Topstürmern wie Erling Haaland oder Kylian Mbappé unterscheiden würden.

Kane, der die Bayern am Mittwoch erstmals in der Champions League als Kapitän aufs Feld geführt hatte, traf im 39. Pflichtspiel für die Bayern in der laufenden Saison zum 47. Mal – laut Opta der Bestwert aller Spieler in den Top-5-Ligen Europas. Zugleich baute Kane seinen persönlichen Saisonrekord in einer Profi-Spielzeit weiter aus.