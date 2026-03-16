FC Bayern: Darf Prescott überhaupt spielen?

Franziska Wendler , Stefan Kumberger 16.03.2026 • 14:55 Uhr Nachwuchs-Keeper Leonard Prescott könnte am Mittwoch im Bayern-Tor stehen. Aber geht das wegen seines Alters überhaupt?

Der FC Bayern trifft am Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf Atalanta Bergamo (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nach dem 6:1-Sieg im Hinspiel eigentlich eine klare Sache für den deutschen Rekordmeister, auf der Torhüter-Position plagen die Münchner aber große Sorgen.

Am vergangenen Wochenende verletzte sich in Sven Ulreich auch der dritte Torhüter des Teams. Wer in der Königsklasse zwischen den Pfosten steht, ist aktuell noch unklar.

Manuel Neuer und Ulreich kommen aufgrund ihrer Verletzungen nicht in Frage, bei Jonas Urbig entscheiden Untersuchungen am Montag, ob er nach seiner Gehirnerschütterung im Hinspiel vor einer Woche wieder einsatzbereit ist.

FC Bayern: Urbig oder Prescott?

Sollte dies nicht der Fall sein, käme der 16-jährige Leonard Prescott zu seinem Profidebüt für die Münchner.

Der US-amerikanische Youngster, der beim Hinspiel in Bergamo erstmals im Profikader der Bayern gestanden hatte, läuft in der Regel für die U19 des Klubs auf.

Ob Prescott auch am Mittwochabend gegen Atalanta uneingeschränkt eingesetzt werden kann, verrät die deutsche Gesetzgebung.

Deutsches Gesetz mit klaren Regeln

Aufgrund seines Alters von erst 16 Jahren ist der Keeper noch minderjährig und fällt damit unter das Jugendarbeitsschutzgesetz. In Paragraph 14 ist geregelt, dass Jugendliche in Deutschland eigentlich nur in der Zeit zwischen 6 Uhr und 20 Uhr beschäftigt werden dürfen.

Dadurch will der Gesetzgeber gewährleisten, dass die körperliche und geistige Entwicklung der Jugendlichen nicht gefährdet wird.

Allerdings gibt es Ausnahmen. So ist in Absatz sieben des Paragraphen geregelt, dass Minderjährige bei Aufnahmen im Rundfunk, darunter zählen Hörfunk und Fernsehen, bis 23 Uhr gestaltend mitwirken dürfen.

Prescotts Arbeitszeiten

Diese Regel würde auch bei Prescott Anwendung finden. So erklärte die UEFA auf SPORT1-Nachfrage, dass der Verband selbst keine Grenzen vorgibt, sich aber selbstverständlich an die deutsche Gesetzgebung hält.

Das bedeutet: Bis 23 Uhr darf Prescott arbeiten. Zur Arbeit gehören neben dem Spiel selbst das Aufwärmen, aber auch die Nachbereitung. Konkret sind damit unter anderem Interviews nach dem Spiel und das Duschen gemeint.