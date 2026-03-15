Urbig oder Prescott? Bayerns Torwart-Entscheidung terminiert

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 15.03.2026 • 20:03 Uhr Dem FC Bayern gehen allmählich die Torhüter aus. SPORT1 klärt über den aktuellen Stand bei Jonas Urbig auf. Debütiert nun ein 16-Jähriger?

Kommt Leonard Prescott zu seinem Profidebüt für den FC Bayern? Gut möglich, dass der 16-Jährige am Mittwochabend in der Champions League beim Rückspiel gegen Atalanta Bergamo zwischen den Pfosten steht.

Nach SPORT1-Informationen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Youngster zum Zuge kommt, bei circa 50 Prozent. Die entscheidende Frage ist, ob Jonas Urbig rechtzeitig fit wird. Er hatte sich beim 6:1 im Hinspiel eine Gehirnerschütterung zugezogen.

SPORT1 weiß: Am Montag sollen die entscheidenden Untersuchungen stattfinden und entschieden werden, ob es für einen Einsatz reicht.

FC Bayern: Neuer und Ulreich fallen aus

Fest steht: Manuel Neuer (Faserriss in der linken Wade) fällt definitiv aus. Auch Sven Ulreich wird fehlen. Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekanntgab, hat sich Ulreich einen Muskelbündelriss in den rechten Adduktoren zugezogen.

Sollte es bei Urbig nicht für einen Einsatz reichen, darf also Prescott ran. Der erst 16 Jahre alte Torhüter stand beim Hinspiel erstmals im Profikader des FC Bayern.

Im Januar hatte der gebürtige US-Amerikaner schon beim Testspiel in Salzburg zum Kader der Profis gehört, kam aber nicht zum Einsatz. In der Regel steht Prescott für die U19 des FC Bayern auf dem Rasen.