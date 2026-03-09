FC Bayern: "Erkenne mich in ihm wieder" - Kane von Legende Toni geadelt

Mette Bech 09.03.2026 • 18:42 Uhr Vor dem Achtelfinal-Duell in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Atalanta Bergamo gerät Ex-Stürmer Luca Toni ins Schwärmen: Besonders Torjäger Harry Kane beeindruckt den Italiener.

Bayern-Legende Luca Toni hat im Vorfeld an das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Atalanta Bergamo und FC Bayern seine Vorfreude kundgetan und Harry Kane in den höchsten Tönen gelobt.

Der frühere Stürmer schwärmte von dem „fantastischen” Kane, der für Toni ein „Champion“ sei. „Ich erkenne mich in ihm tatsächlich wieder”, meinte der 48-Jährige und stellte Gemeinsamkeiten fest.

Toni: „Ein Freund von starken Mittelstürmern“

Bei den Bayern gewann Harry Kane die ersten Titel seiner Karriere - und das verhältnismäßig spät. „Ich habe meine ersten Titel auch mit Bayern gewonnen“, verglich der Weltmeister von 2006 seinen Werdegang mit dem Kanes.

Toni lobte Kane und äußerte seine Hoffnungen, dass der Engländer noch viele Jahre fit bleibe: „Ich will ihn noch lange auf dem Platz sehen“, fügte Toni hinzu, der ein Freund von „starken Mittelstürmern“ sei.

Das Hinspiel, welches am Dienstagabend um 21 Uhr in Bergamo angepfiffen wird, begleitet der 48-Jährige als TV-Experte bei Prime. Auch das Rückspiel wird Toni live in der Allianz Arena verfolgen.