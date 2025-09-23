FC Bayern: "Luca Toni war ein Volltreffer"

Annabella Aulinger 23.09.2025 • 14:44 Uhr Karl-Heinz Rummenigge denkt zurück an den Transfer von Luca Toni - und verrät Details, wie der Coup gelang.

Karl-Heinz Rummenigge, der am Donnerstag 70 Jahre alt wird, hat sich mit Freude an die Zeit zurückerinnert, als die Münchner Luca Toni zum FC Bayern locken konnten.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er war nicht so überzeugt davon, zu Bayern zu kommen. Wir sind nach Brescia gefahren, zum Haus seines Agenten, und am Ende haben wir alle viel gelacht, sogar Beckenbauer, der kein Italienisch verstand. Wir sind zufrieden wieder abgereist“, sagte er im Interview mit der Sportzeitschrift La Gazzetta dello Sport.

„Luca war ein Volltreffer, wegen seiner Tore und wegen seiner Einstellung in der Umkleidekabine“, ergänzte Rummenigge, der den italienischen Stürmer als einen der Spieler nannte, die er „am meisten mochte“.

Toni war 2007 vom AC Florenz zu den Bayern gewechselt und verbrachte dort zwei erfolgreiche Jahre. In 89 Spielen erzielte der Italiener 58 Tore.

{ "placeholderType": "MREC" }

Rummenigge und Trapattoni verbindet ein langer Weg

Einige Jahre zuvor hatte Rummenigge auch Trapattoni davon überzeugt, zu seinem Klub als Trainer zu wechseln. 1994 war er mit Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß gemeinsam in Mailand, um den Italiener nach München zu locken. Und das, obwohl dieser Rummenigge Jahre zuvor eine Verlängerung bei Inter Mailand verweigert hatte.

„Er hatte Schwierigkeiten mit der Sprache, kam zu mir und sagte mir, dass er mit Deutsch nicht zurechtkomme. Ich als Vizepräsident sprang dann ein, um ihm als Dolmetscher zu helfen. Es lief gut mit ihm, vor allem in seiner zweiten Zeit bei Bayern. Und wegen dieser berühmten Pressekonferenz wurde er zum Liebling der Fans.“

Die Rede ist von Trapattonis ikonischen Wutrede aus dem Jahr 1998, bei der sogar Rummenigge zusammen mit Franz Beckenbauer vom Fernseher aus zusahen.