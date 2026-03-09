FC Bayern: Kompany lässt Kane-Einsatz offen

Maximilian Huber 09.03.2026 • 18:46 Uhr Harry Kane steht dem FC Bayern München in Bergamo zur Verfügung. Ob der Engländer von Beginn an auflaufen wird, ließ Cheftrainer Vincent Kompany offen.

Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany hat einen Startelfeinsatz von Superstar Harry Kane offen gelassen.

„Harry Kane hat heute das Training sehr gut überstanden. Wir müssen noch eine Entscheidung treffen, was für morgen das Beste ist. Wir wollen abwarten bis morgen früh, um zu sehen, wie er die Trainingseinheit überstanden hat“, sagte der Belgier am Montag vor dem Champions-League-Auftritt bei Atalanta Bergamo (Dienstag ab 21 Uhr im Liveticker).

Kane pausierte gegen Gladbach

Kane hatte das Bundesliga-Spiel am Freitag gegen Mönchengladbach (4:1) angeschlagen verpasst. Der Stürmer hatte aufgrund eines Schlags auf die Wade ausgesetzt, steht den Münchnern in Bergamo aber wieder zur Verfügung.