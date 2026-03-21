FC Bayern: Matthäus macht klare Ansage vor Real-Kracher

Benjamin Zügner 21.03.2026 • 08:11 Uhr Lothar Matthäus hat vor dem Viertelfinale der Champions League zwischen den Bayern und Real Madrid einen eindeutigen Favoriten.

Es wird ein Viertelfinale der Extraklasse: Der FC Bayern München und Real Madrid treffen in Hin- (7. April) und Rückspiel (15. April) in der Runde der letzten acht Teams der Königsklasse aufeinander (jeweils begleitet im „Fantalk“ auf SPORT1).

Vor dem mit Spannung erwarteten Duell hat sich nun Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bei RTL zu der Partie geäußert – und einen Favoriten auserkoren: „Der FC Bayern ist die Mannschaft, die in Europa aktuell am besten performt. Nicht nur wegen zwei Spielen, sondern eigentlich über das ganze Jahr hinweg. Deswegen ist für mich der FC Bayern auch gegen Real Madrid der Favorit.“

Matthäus traut Bayern Triple zu

Nach dem überzeugenden 10:2-Gesamtergebnis im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo schlägt Matthäus dabei mit vielen Experten in eine Kerbe. Doch auch darüber hinaus sieht der 64-Jährige große Erfolgschancen für die Münchner in den nationalen Wettbewerben.

„Ich traue dem FC Bayern nicht nur den Titel zu, sondern sogar das Triple in diesem Jahr. Die Chancen dafür sind auf jeden Fall vorhanden und die Qualität in der Mannschaft stimmt hinten und vorne“, sagte der 150-malige Nationalspieler.

In der Liga stehen die Bayern neun Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund – bei noch acht ausstehenden Partien. Im DFB-Pokal fehlen den Münchnern derweil gar nur noch zwei Siege zum Titelgewinn: Am 22. April trifft die Mannschaft von Vincent Kompany im Halbfinale auf Bayer Leverkusen.

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