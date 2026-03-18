Bayern macht Real-Duell klar - SPORT1

Felix Kunkel 18.03.2026 • 22:53 Uhr Der FC Bayern fährt auf dem Weg ins Viertelfinale der Champions League den nächsten souveränen Erfolg ein. Nun kommt es zum Kracher-Duell mit Real Madrid.

Nächste Bayern-Party in der Champions League! Die Münchener haben auch das Achtelfinal-Rückspiel souverän für sich entschieden und Atalanta Bergamo mit 4:1 (1:0) besiegt. Damit zog der deutsche Rekordmeister eindrucksvoll ins Viertelfinale ein – dort wartet nun mit Real Madrid ein echtes Schwergewicht.

Die Spanier konnten die jüngsten vier Vergleiche allesamt für sich entscheiden. Kleiner Vorteil Bayern: Der deutsche Rekordmeister hat als besser gesetztes Team im Rückspiel gegen Stürmerstar Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger und Co. Heimrecht.

Vor heimischem Publikum in der Allianz Arena sorgten Harry Kane (25., 54.), Lennart Karl (56.) und Luiz Díaz (70.) für die Tore gegen BVB-Schreck Bergamo. Lazar Samardzic gelang der Ehrentreffer für die Gäste (85.).

Champions League: Bayern von Beginn an dominant

Nach der 6:1-Gala im Hinspiel hatte der FC Bayern bereits mit mehr als einem Bein im Viertelfinale gestanden, das war beim erneuten Duell mit Atalanta auch zu spüren. Während die Hausherren die Partie von Beginn an kontrollierten und aktiv nach vorn spielten, ließen die Bergamasken hingegen nie richtig erkennen, noch an eine wundersame Wendung zu glauben.

Den Lombarden ging es vornehmlich darum, nicht noch einmal abgeschossen zu werden. Und so legte man viel Wert auf die Defensive. Das klappte in der ersten Halbzeit über weite Strecken – bis Kane vom Elfmeterpunkt zur Stelle war.

Kane trifft im zweiten Anlauf vom Punkt

Nachdem Atalanta-Keeper Marco Sportiello beim ersten Versuch des Engländers zu früh von der Linie geeilt war, wurde der Strafstoß wiederholt. Im zweiten Anlauf ließ sich Kane die Chance nicht entgehen und brachte den FCB verdient in Führung.

In der Folge blieb der deutsche Rekordmeister spielbestimmend und schraubte das Ergebnis in der zweiten Halbzeit souverän in die Höhe. Kane hatte dabei seinen nächsten großen Auftritt: An der Strafraumgrenze tanzte er zwei Gegenspieler aus, dann nagelte er den Ball in den linken Torwinkel.

Kompany konnte es sich angesichts der Überlegenheit seiner Elf sogar leisten, frühzeitig weitere Kräfte zu schonen. Mit Deniz Ofli brachte er in der 56. Minute den ersten Debütanten. Der Bayern-Youngster wurde für Aleksandar Pavlovic eingewechselt und glänzte nur Sekunden später mit einer Balleroberung vor dem zwischenzeitlichen 3:0.

Auch Filip Pavic kam zu seinem Profidebüt. Der 16-Jährige löste Paul Wanner als jüngsten Spieler der Bayern in der Königsklasse ab. In der Schlussphase gab Hiroki Ito sein Comeback nach einem Muskelfaserriss.