"Glasklar": Bayer hadert mit spätem Elfmeterpfiff

SID 12.03.2026 • 05:42 Uhr Bayer Leverkusen zeigt gegen den FC Arsenal ein starkes Heimspiel - ärgert sich aber über eine Schiedsrichterentscheidung.

Sportchef Simon Rolfes sprach von einer „glasklaren“ Fehlentscheidung, Kapitän Robert Andrich sah nur „sehr wenig Kontakt“: Der Frust bei Bayer Leverkusen saß nach dem umstrittenen Elfmeterpfiff für den FC Arsenal und dem daraus resultierenden 1:1 durch Rückkehrer Kai Havertz tief.

„Natürlich habe ich mich aufgeregt. Eine Berührung reicht ja nicht einfach für den Elfmeter“, sagte Rolfes nach dem am Ende bitteren Remis im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

Für ihn sei die Szene, als Arsenals Noni Madueke nach einem leichten Kontakt von Malik Tillman zu Fall kam (88.), „glasklar kein“ Strafstoß, betonte der Sport-Geschäftsführer: „Da wunder ich mich international schon. Früher gab es mal sowas wie internationale Härte, heute sind wir davon weit entfernt.“

Hjulmand kritisiert Entscheidungsfindung

Auch Kapitän Andrich, der Bayer per Kopf in Führung gebracht hatte (46.), haderte mit der Entscheidung von Schiedsrichter Halil Umut Meler (Türkei). „Der Kontakt ist schon sehr, sehr wenig. Er kommt auch erst zwei Sekunden später zu Fall. Für mich ist das gar kein Elfmeter“, sagte Andrich.