Immer wieder Real: Findet Guardiola noch einmal Kraft?

SID 18.03.2026 • 05:33 Uhr Pepe Guardiola hat in Real Madrid seinen ganz persönlichen Angstgegner. Hat der Star-Coach Kraft für weitere Duelle?

Pep Guardiola strich sich mit versteinertem Blick über seine Glatze. Dieses verdammte Real Madrid! Zum vierten Mal innerhalb der vergangenen fünf Jahre hatten die Königlichen den Traum des Startrainers vom (neuerlichen) Champions-League-Sieg mit Manchester City zerstört.

Doch inmitten der immer heißeren Spekulationen über einen möglichen Rückzug zum Saisonende beteuerte Guardiola, dass er es im nächsten Jahr erneut versuchen werde. „Ja“, sagte der Katalane im spanischen TV-Sender Movistar auf die Frage, ob er die Kraft habe, weiterzumachen und erneut gegen Madrid anzutreten, „das wird auf jeden Fall so kommen.“

Guardiolas Vertrag läuft bis 2027, doch nach einem titellosen Vorjahr und einem personellen Umbruch will es auch in dieser Saison nicht so recht laufen. In der Premier League ist der FC Arsenal um neun Punkte enteilt, auch wenn City bei einem Spiel weniger noch auf den Titel hoffen darf.

Guardiola hat Kraft für neuen Anlauf

Nach dem 1:2 (1:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Real bleibt aber vor allem die Chance auf zwei „kleinere“ Pokale: Im FA Cup muss City im Viertelfinale gegen den FC Liverpool ran, im Ligapokal-Endspiel wartet Arsenal.

„Wir sind eine außergewöhnliche Mannschaft. Außergewöhnlich“, beteuerte Guardiola. „In einer Karriere gibt es gute und schlechte Ergebnisse. Wir sind aus der Champions League ausgeschieden, aber dieser Wettbewerb ist sehr anspruchsvoll.“