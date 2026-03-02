Tottenham nach Champions-League-Spiel in Frankfurt bestraft

SID 02.03.2026 • 17:58 Uhr Tottenham Hotspur bekommt eine Geldbuße auferlegt. Im Champions-League-Spiel bei Eintracht Frankfurt hatten Personen aus dem Spurs-Block den Hitlergruß in Richtung der deutschen Fans gezeigt.

Tottenham Hotspur wird für das diskriminierende Verhalten einiger Anhänger im Champions-League-Spiel bei Eintracht Frankfurt bestraft.

Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer (CEDB) der UEFA belegte den englischen Spitzenklub mit einer Geldbuße von 30.000 Euro.

Champions League: Tottenham-Fans auf Bewährung

Außerdem sind die Fans der Spurs nun für ein Jahr auf Bewährung, beim nächsten Vergehen droht für ein Auswärtsspiel ein Ausschluss der Gästefans. Drei Personen aus dem Spurs-Block hatten bei der Partie in Frankfurt Ende Januar den Hitlergruß in Richtung der deutschen Fans gezeigt.

Die Täter seien identifiziert und „gemäß der Sanktions- und Ausschlussrichtlinie des Vereins mit einer unbefristeten Sperre belegt“ worden, teilten die Spurs mit.