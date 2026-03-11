Newsticker
Pep Guardiola wird den FC Bayern vermissen

Pep Guardiola blickt auf ein mögliches Champions-League-Duell mit dem FC Bayern voraus. Der Trainer von ManCity spricht offen über seinen ehemaligen Arbeitgeber.
Für das Hammer-Los gegen Real Madrid hat City-Trainer Pep Guardiola nur einen mageren Satz übrig ...
Julius Schamburg
Pep Guardiola hat offen über die Sympathien zu seinem Ex-Verein, dem FC Bayern München, gesprochen.

„Ich werde Bayern München vermissen und ich werde das vermissen, wenn ich aufhöre und in den Ruhestand gehe. Ich werde diese Abende vermissen, weil sie so besonders sind“, sagte Guardiola bei TNT Sports.

Champions League: Guardiola könnte auf Bayern treffen

Aktuell trainiert Guardiola noch Manchester City und trifft mit den Citizens im Champions-League-Achtelfinale auf Real Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER). „Hoffentlich kommen wir weiter und können dorthin fahren“, meinte Guardiola, was ein mögliches Viertelfinal-Duell mit den Münchenern angeht.

Der 55-Jährige war bei den Bayern von 2013 bis 2016 als Cheftrainer im Amt, wurde dreimal deutscher Meister und zweimal DFB-Pokal-Sieger. Auch den FC Barcelona trainierte Guardiola schon (Coach der A-Mannschaft von 2008 bis 2012).

Seit Juli 2017 steht der Spanier bei den Citizens unter Vertrag. Dieser läuft im Sommer 2027 aus. Zuletzt traten allerdings vermehrt Spekulationen auf, dass Guardiola bereits diesen Sommer gehen und womöglich gar seine Karriere als Trainer beenden könnte.

