Pep Guardiola wird den FC Bayern vermissen

Julius Schamburg 11.03.2026 • 20:39 Uhr Pep Guardiola blickt auf ein mögliches Champions-League-Duell mit dem FC Bayern voraus. Der Trainer von ManCity spricht offen über seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Pep Guardiola hat offen über die Sympathien zu seinem Ex-Verein, dem FC Bayern München, gesprochen.

„Ich werde Bayern München vermissen und ich werde das vermissen, wenn ich aufhöre und in den Ruhestand gehe. Ich werde diese Abende vermissen, weil sie so besonders sind“, sagte Guardiola bei TNT Sports.

Champions League: Guardiola könnte auf Bayern treffen

Aktuell trainiert Guardiola noch Manchester City und trifft mit den Citizens im Champions-League-Achtelfinale auf Real Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER). „Hoffentlich kommen wir weiter und können dorthin fahren“, meinte Guardiola, was ein mögliches Viertelfinal-Duell mit den Münchenern angeht.

Der 55-Jährige war bei den Bayern von 2013 bis 2016 als Cheftrainer im Amt, wurde dreimal deutscher Meister und zweimal DFB-Pokal-Sieger. Auch den FC Barcelona trainierte Guardiola schon (Coach der A-Mannschaft von 2008 bis 2012).