Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss vorerst auf Flügelstürmer Bradley Barcola verzichten.
Bittere Nachricht für PSG
Paris Saint-Germain bezahlt den Einzug ins Viertelfinale der Champions League teuer.
Der französische Fußball-Nationalspieler habe am Dienstag beim 3:0 beim FC Chelsea eine „schwere Bänderdehnung im rechten Knöchel“ erlitten und werde „die nächsten Wochen ausfallen“. Dies teilte PSG am Mittwoch mit.
Barcola bei PSG zuletzt in Top-Form
Barcola war im Achtelfinale der Königsklasse in London in der 59. Minute verletzt ausgewechselt worden. Zuvor hatte er bereits in der 14. Minute das 2:0 erzielt.
Der 23-Jährige war in Top-Form: In fünf der vergangenen sechs Spiele hatte er einen Treffer erzielt. In der Champions League finden die Viertelfinal-Duelle am 7./8. und 14./15. April statt.