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Bittere Nachricht für PSG

Bittere Nachricht für PSG

Paris Saint-Germain bezahlt den Einzug ins Viertelfinale der Champions League teuer.
PSG hat sich klar im Rückspiel gegen Chelsea mit 3:0 durchgesetzt. Trainer Luis Enrique erklärt nach dem Spiel, dass er dennoch mit einem so deutlichen Ergebnis nicht gerechnet habe.
SID
Paris Saint-Germain bezahlt den Einzug ins Viertelfinale der Champions League teuer.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss vorerst auf Flügelstürmer Bradley Barcola verzichten.

Der französische Fußball-Nationalspieler habe am Dienstag beim 3:0 beim FC Chelsea eine „schwere Bänderdehnung im rechten Knöchel“ erlitten und werde „die nächsten Wochen ausfallen“. Dies teilte PSG am Mittwoch mit.

Barcola bei PSG zuletzt in Top-Form

Barcola war im Achtelfinale der Königsklasse in London in der 59. Minute verletzt ausgewechselt worden. Zuvor hatte er bereits in der 14. Minute das 2:0 erzielt.

Der 23-Jährige war in Top-Form: In fünf der vergangenen sechs Spiele hatte er einen Treffer erzielt. In der Champions League finden die Viertelfinal-Duelle am 7./8. und 14./15. April statt.

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