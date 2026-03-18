Bittere Nachricht für PSG

SID 18.03.2026 • 18:31 Uhr Paris Saint-Germain bezahlt den Einzug ins Viertelfinale der Champions League teuer.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss vorerst auf Flügelstürmer Bradley Barcola verzichten.

Der französische Fußball-Nationalspieler habe am Dienstag beim 3:0 beim FC Chelsea eine „schwere Bänderdehnung im rechten Knöchel“ erlitten und werde „die nächsten Wochen ausfallen“. Dies teilte PSG am Mittwoch mit.

Barcola bei PSG zuletzt in Top-Form

Barcola war im Achtelfinale der Königsklasse in London in der 59. Minute verletzt ausgewechselt worden. Zuvor hatte er bereits in der 14. Minute das 2:0 erzielt.