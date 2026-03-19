Sechs Sperren drohen! Real bangt vor Bayern-Duell um Top-Stars

Jakob Lüers 19.03.2026 • 11:57 Uhr In der Champions League kommt es mal wieder zum ewig jungen Duell zwischen Bayern München und Real Madrid. Die Spanier bangen aber jetzt schon um etliche ihrer Topstars, die in München fehlen könnten.

Im Viertelfinale der Champions League trifft Bayern München auf Real Madrid – nach dem 4:1-Sieg gegen Atalanta Bergamo im Achtelfinal-Rückspiel kommt es wie so oft in der Vergangenheit zum Aufeinandertreffen der beiden europäischen Giganten.

Die letzten vier Duelle in der K.-O.-Runde verloren die Bayern allesamt gegen die Königlichen. Das soll sich aus Sicht des Rekordmeisters 2026 ändern – einen kleinen Vorteil könnte es geben.

Denn mit Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Dean Huijsen, Alvaro Carreras und Aurelien Tchouaméni gehen gleich sechs (!) Madrid-Spieler vorbestraft ins Hinspiel gegen den FCB. Sie alle haben in der bisherigen Champions-League-Saison zwei (Carreras sogar fünf) Gelbe Karten gesammelt. Sollte im Bernabeu eine weitere dazukommen, würden sie das Rückspiel in der Allianz Arena gesperrt verpassen.

Vinicius, Mbappé, Bellingham! Real bangt um Starspieler

Vor allem ein Ausfall von Mbappé, Vinicius oder Bellingham dürfte die ohnehin schon gebeutelte Offensive im entscheidenden zweiten Spiel weiter belasten, nachdem Flügelstürmer Rodrygo mit einem Kreuzbandriss ebenfalls sicher fehlt.

Gegen Real Madrid sind sie wieder mit dabei, ohne sich Gedanken über eine mögliche Sperre machen zu müssen. Einzig Dayot Upamecano steht bei zwei Verwarnungen und könnte das Rückspiel verpassen.

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