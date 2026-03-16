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Streik in München betrifft auch Spiel des FC Bayern!

Streik betrifft Bayern-Spiel

In München wird schon ab Mittwoch im öffentlichen Nahverkehr gestreikt. Nun könnte Chaos drohen, was das Champions-League-Spiel der Münchener gegen Bergamo angeht.
Luis Díaz sieht beim Remis der Bayern in Leverkusen Gelb-Rot für eine Schwalbe. Seine Teamkollegen können dafür im Nachgang kein Verständnis aufbringen.
Julius Schamburg
In München wird schon ab Mittwoch im öffentlichen Nahverkehr gestreikt. Nun könnte Chaos drohen, was das Champions-League-Spiel der Münchener gegen Bergamo angeht.

In München sind nun ab Mittwoch Warnstreiks angekündigt - damit ist auch das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League gegen Atalanta Bergamo betroffen!

Wie die Gewerkschaft Verdi am Montag bekanntgab, starten die Streiks schon am Mittwoch und nicht wie zunächst angekündigt am Donnerstag. Es werden wohl erneut ein Großteil der U-Bahnen, Trams und zahlreiche Busse nicht fahren.

Streik betrifft Spiel des FC Bayern

Der Aufruf gilt ab 11 Uhr. „Wir bestreiken nicht die Menschen, sondern wollen an die Arbeitgeber ein starkes Signal senden“, sagt Haris Softic von Verdi München. „Die Pendler und Schüler lassen wir nicht im Stich.“

Damit wird jedoch auch das CL-Spiel am Abend in der Allianz Arena beeinträchtigt sein (Anpfiff 21 Uhr). Wie schon beim DFB-Pokal gegen Leipzig werden die Verkehrsbetriebe versuchen, gegenzusteuern.

Damals war es gelungen, dass die U6 nach Fröttmaning mit einer hohen Taktung unterwegs war und viele Gäste so zum Stadion anreisen konnten. Der Streik soll bis Freitag (4 Uhr morgens) andauern.

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