DFB-Pokal: Entscheidung um wackelndes Bayern-Spiel gefallen!

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig kann wie geplant am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) stattfinden. Der Rekordmeister bestätigte am Montagnachmittag eine entsprechende Meldung des Bayerischen Rundfunk.
Entscheidung um Bayern-Spiel fix!
Wegen einer Bestreikung der öffentlichen Verkehrsmittel stand die Austragung am Mittwoch lange Zeit auf der Kippe.
DFB-Pokal: Bayern-Spiel von Streik beeinflusst
Die Durchführung des Spiels sei „Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen aller Beteiligten, insbesondere der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG und der Polizei“, vermeldeten die Bayern, die MVG richtet einen Sonderbetrieb für das Spiel ein (mehr Details in Kürze).
Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG wird am Mittwoch zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen in den Warnstreik treten. Betroffen sind Busse, aber vor allem auch die U-Bahn, die an Spieltagen etliche Fans von und zur Allianz Arena bringt.