DFB-Pokal: Entscheidung um wackelndes Bayern-Spiel gefallen!

Julius Schamburg 09.02.2026 • 17:00 Uhr Der FC Bayern München trifft im DFB-Pokal-Viertelfinale auf RB Leipzig. Fraglich war, ob die Partie am Mittwoch stattfinden kann. Nun hat es eine Entscheidung gegeben.

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig kann wie geplant am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) stattfinden. Der Rekordmeister bestätigte am Montagnachmittag eine entsprechende Meldung des Bayerischen Rundfunk.

DFB-Pokal: Bayern-Spiel von Streik beeinflusst

Die Durchführung des Spiels sei „Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen aller Beteiligten, insbesondere der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG und der Polizei“, vermeldeten die Bayern, die MVG richtet einen Sonderbetrieb für das Spiel ein (mehr Details in Kürze).