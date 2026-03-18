Urbig-Entscheidung gefallen!

Stefan Kumberger , Philipp Heinemann 18.03.2026 • 13:14 Uhr Rund eine Woche lang musste der FC Bayern bangen - nun herrscht Gewissheit bei Jonas Urbig.

Einem Einsatz von Jonas Urbig beim Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo in der Champions League steht nichts mehr im Wege. Nach Informationen von SPORT1 hat der zuletzt angeschlagene Torhüter grünes Licht für die Partie am Mittwochabend bekommen. Sky berichtet ebenfalls.

Urbig hatte sich in der Schlussphase des Hinspiels (6:1) bei den Italienern eine Gehirnerschütterung zugezogen. Weil derzeit auch Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Sven Ulreich (Muskelbündelriss) fehlen, ist der 22-Jährige der letzte verbliebene Keeper des Profikaders.

FC Bayern: Youngster als Urbig-Ersatz im Kader

Sein Ersatzmann ist der erst 16 Jahre alte Leonard Prescott. Er würde im Falle eines erneuten Urbig-Ausfalls zum mit Abstand jüngsten Bayern-Spieler in der Königsklasse werden.

Die Bayern erspielten sich im ersten Aufeinandertreffen mit Bergamo einen Fünf-Tore-Vorsprung. In einem möglichen Viertelfinale wartet Real Madrid auf den Rekordmeister.