FC Bayern: Neuer Stand bei Jonas Urbig

Stefan Kumberger 17.03.2026 • 10:16 Uhr Es wird ein Wettlauf mit der Zeit: Nach seiner Gehirnerschütterung in der vergangenen Woche ist Jonas Urbig zurück im Training, ein Einsatz gegen Bergamo ist aber weiter fraglich - das hat gute Gründe.

Es waren Szenen, die Hoffnung machten: Jonas Urbig nahm am Montag am Torwarttraining des FC Bayern teil. Die sozialen Kanäle des Vereins verbreiteten die gute Nachricht in alle Welt. Die Botschaft: Es sieht gut aus.

Der 22-Jährige kann unter Umständen bereits am Mittwochabend gegen Bergamo spielen – nur acht Tage nach seiner Gehirnerschütterung im Hinspiel.

FC Bayern: Noch ist bei Urbig nicht alles klar

Der Einsatz steht allerdings noch nicht abschließend fest. SPORT1-Informationen zufolge hat Urbig die entsprechenden Untersuchungen mit gutem Ergebnis absolviert, war aber nicht ganz symptomfrei. Gerade bei Landungen nach Flugeinlagen hatte der Keeper noch Beschwerden – das steht ihm und den Bayern noch im Weg. Gut möglich also, dass es bis Mittwochabend nicht reicht und der 16-jährige Leonard Prescott das Bayern-Tor hüten darf.

Am frühen Dienstagnachmittag wird Urbig am Abschlusstraining an der Säbener Straße teilnehmen, danach - vielleicht aber auch erst am Spieltag selbst - soll eine Entscheidung fallen. Maßgebend im Zusammenhang mit Gehirnerschütterungen sind die Protokolle der DFL und der UEFA bezüglich Kopfverletzungen.