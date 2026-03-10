David Funk , Julius Schamburg 10.03.2026 • 21:25 Uhr Christoph Kramer schwärmt in den höchsten Tönen von Michael Olise.

Im Vorfeld des Champions-League-Achtelfinales des FC Bayern München bei Atalanta Bergamo (TICKER) hat Experte Christoph Kramer Michael Olise bei Amazon Prime in den höchsten Tönen gelobt.

„Er ist für mich sogar vielleicht der beste Transfer der Bundesliga der letzten zehn Jahre“, ordnete Kramer ein. Im Juli 2024 war Olise für 53 Millionen Euro von Crystal Palace an die Säbener Straße gewechselt.

„Ich weiß, wir reden immer von großen Summen. Aber trotzdem: Preis-Leistung, was dieser Spieler einer Mannschaft gibt - das ist unfassbar“, sagte der Weltmeister von 2014.

Olise: „Der macht alles richtig“

In der bayerischen Landeshauptstadt wusste Olise von Beginn an zu überzeugen. In seiner Debütsaison gelangen dem Flügelspieler wettbewerbsübergreifend 38 Scorerpunkte in 50 Pflichtspielen für die Bayern. Dabei scheint der Franzose in dieser Spielzeit sogar noch einen draufzusetzen. Denn bereits Anfang März steht er bei 36 Scorern.

Doch nicht nur der Scoring-Output beeindruckt den Ex-Gladbacher. Vielmehr huldigte Kramer Olise für dessen Spielweise: „Der macht alles richtig. Er weiß, wann wo der Ball hingehört. Selbst wenn er hoch gepresst wird, mit dem Rücken zum Tor, was Flügelspieler eigentlich nie so gut können, löst er alles auf.“

Sein abschließendes Fazit: „Das ist ein Ausnahmespieler, das wissen wir alle. Aber das wird für mich fast noch zu wenig gesagt.“