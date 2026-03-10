Wirtz verliert mit Liverpool in Istanbul

SID 10.03.2026 • 20:40 Uhr Das deutsche Duell fällt aus, denn Leroy Sané sitzt nur auf der Bank. Florian Wirtz erwartet im Rückspiel eine schwierige Aufgabe.

Florian Wirtz und der FC Liverpool müssen in der Champions League ein überraschendes Achtelfinal-Aus befürchten. Bei seinem Startelf-Comeback nach Verletzungspause verlor der deutsche Nationalspieler mit den Reds das ereignisreiche Hinspiel bei Galatasaray Istanbul am Dienstag 0:1 (0:1). Leroy Sané saß beim türkischen Meister nur auf der Bank. Das Rückspiel folgt am 18. März (Mittwoch).

„Willkommen in der Hölle“, hatten die Galatasaray-Fans auf ein riesiges Spruchband geschrieben. Tatsächlich begann dann aber Liverpool wie ein Favorit in einem Heimspiel. Mit brutalem Pressing erarbeiteten sich die Gäste in den ersten fünf Minuten mehrere Großchancen, die beste vergab Wirtz: Der Nationalspieler schoss aus elf Metern unbedrängt am leeren Tor vorbei (2.).

Früher Treffer schockt Liverpool

Es traf dann jedoch Galatasaray durch Mario Lemina (7.), auch über Stürmerstar Victor Osimhen waren die Gastgeber immer wieder gefährlich. Da beide Teams Probleme in der Defensive hatten, war das Spiel höchst unterhaltsam. Wirtz hätte aus ähnlicher Position wie zu Beginn den Ausgleich erzielen können (16.).