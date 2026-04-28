Champions League: Bittere Nachricht für Havertz und Arsenakl

SID 28.04.2026 • 20:26 Uhr Kai Havertz fehlt dem FC Arsenal in der Champions League. Der Nationalstürmer hatte sich am Wochenende verletzt. Wie lange er ausfällt, ist weiter offen.

Fußball-Nationalstürmer Kai Havertz wird dem FC Arsenal im Halbfinal-Hinspiel der Champions League nicht zur Verfügung stehen. „Kai ist raus“, bestätigte Teammanager Mikel Arteta vor dem Kracher am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) bei Atlético Madrid. Havertz hatte am Dienstag auch nicht am Abschlusstraining in London teilgenommen.

Der zuletzt immer wieder von Verletzungsproblemen geplagte DFB-Star war am Samstag beim Sieg in der Premier League gegen Newcastle United (1:0) in der 34. Minute mit augenscheinlichen Schmerzen im Leistenbereich ausgewechselt worden, zuvor hatte er den Siegtreffer vorbereitet. Wie lange der 26-Jährige ausfällt und ob seine WM-Teilnahme in Gefahr ist, ist unklar.

„Er hatte kleinere Beschwerden. Ich weiß nicht, wie ernst es ist“, hatte Arteta am Wochenende noch gesagt, am Dienstag gab er kein weiteres Update.

Champions League: Havertz kämpfte sich erst von Verletzung zurück

Havertz hatte erst im Januar nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback gefeiert, zuletzt bremste ihn eine Muskelverletzung für einige Wochen aus.

Für Arsenal geht es im Saisonendspurt noch um zwei Titel. In der Premier League zeichnet sich ein Herzschlagfinale mit Manchester City ab, in der Königsklasse winkt dem Sieger der Ligaphase der ganz große Coup.