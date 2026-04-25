Neue Sorgen um Havertz

Christopher Mallmann 25.04.2026 • 19:29 Uhr Nationalspieler Kai Havertz muss gegen Newcastle verletzt ausgewechselt werden. Vor der anstehenden Weltmeisterschaft gibt es neue Sorgen um den 26-Jährigen.

Die nächste bittere Nachricht für Kai Havertz: Der deutsche Nationalspieler ist im Liga-Topspiel gegen Newcastle United (JETZT im LIVETICKER) in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt worden (34.).

„Wieder eine Verletzung. Das ist dieses Permanente: Du kommst zurück, spielst wieder ein paar Spiele, bist dann wieder verletzt. Du verlierst sukzessive das Vertrauen in deinen Körper“, sagte der frühere DFB-Profi Thomas Hitzlsperger bei Sky.

Havertz hatte sich ohne gegnerische Einwirkung auf den Rasen des Emirates Stadiums gesetzt. Schnell war klar: Für den 26-Jährigen geht es nicht weiter. Langsam trottete er vom Platz, für ihn kam Stürmer Viktor Gyökeres.

Havertz von Verletzungen geplagt

„Das sah nach Groin (Deutsch: Leiste; Anm. d. Red.) aus, wie der Engländer sagt“, analysierte Hitzlsperger.

Havertz hatte wegen einer Knieverletzung die gesamte Hinserie verpasst. Im Februar fiel er wegen einer Muskelverletzung erneut mehrere Wochen aus.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant für die anstehende Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) fest mit Havertz.

„Das darf doch nicht wahr sein. Das ist ein harter Schlag. Ich hoffe nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, weil auch Julian Nagelsmann ihn braucht“, sagte Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld bei Havertz‘ Auswechslung.

Der frühere Bundesliga-Star hatte die Führung für Eberechi Eze vorbereitet (9.).

„Er hat einfach die Seuche am Fuß. Kai Havertz ging ohne Gegnereinwirkung zu Boden und konnte nicht weiterspielen“, schrieb Talksport als Reaktion auf Havertz‘ Verletzung.