Real vs. FC Bayern: Diese besondere Szene ging im TV unter

Maximilian Lotz 08.04.2026 • 07:52 Uhr Beim Champions-League-Kracher zwischen Real Madrid und dem FC Bayern kommt es zwischen Vinícius Júnior und Vincent Kompany zu bemerkenswerten Szenen. Kompany bricht anschließend eine Lanze für den polarisierenden Real-Star. Seine Worte haben eine Vorgeschichte.

Besondere Szene beim Champions-League-Kracher zwischen Real Madrid und dem FC Bayern: Unmittelbar vor Anpfiff der zweiten Hälfte ging Real-Star Vinícius Júnior auf Bayern-Trainer Vincent Kompany in der Coachingzone zu. Zunächst klatschten beide ab, dann folgte auch noch eine Umarmung. Im TV ging die Szene zunächst unter, erst im Nachgang des Spiels wurde sie bei Amazon Prime gezeigt.

„Das ist das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe“, erklärte Kompany hinterher. „Aber ich finde, Viní muss bleiben wie er ist. Und für mich hat er totale Unterstützung. Egal, ob er ein gegnerischer Spieler ist oder nicht.“

FC Bayern: Kompany verteidigt Vinícius

Kompanys Worte haben eine Vorgeschichte. Nach dem mutmaßlichen Rassismus-Skandal in der Partie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid hatte der Belgier im Rahmen einer Bayern-PK ein bemerkenswertes zwölfminütiges Statement abgegeben, dabei mit Verweis auf eigene Erfahrungen Rassismus scharf verurteilt und sich auf die Seite von Vinícius geschlagen.

„Ich finde, man braucht manchmal diese Spieler, die anders sind“, sagte Kompany nun. „Wir haben das auch und wir genießen die Erfolge dieser Spieler. Das war Franck Ribéry einmal für Bayern München und man darf da eine Meinung haben. Aber man darf nicht über eine Grenze gehen“, mahnte Kompany. „Und deswegen: viel Respekt für Viní.“