Mourinho-Trick? Bayern-Trainer Kompany scherzt

SID 27.04.2026 • 20:36 Uhr Der gesperrte Bayern-Trainer Vincent Kompany will sich in Paris nicht wie einst José Mourinho im Wäschekorb verstecken.

Verstecken im Wäschekorb? So wie einst José Mourinho? Nein, dafür ist Vincent Kompany etwas zu groß. „Ich bin 1,92 Meter, ich passe nicht in diese Wäschebox. Leider“, sagte Bayern Münchens Trainer, der im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain aufgrund einer Gelbsperre fehlen wird.

Anders als Mourinho, der sich 2005 als Coach des FC Chelsea dank der Tarnung trotz Sperre in der Kabine aufgehalten hatte, wird Kompany einfach auf der Tribüne des Prinzenparks weilen. „Wo ich sitze? Irgendwo im Stadion, vielleicht nicht so weit weg von Ihnen“, sagte er auf Nachfrage eines Journalisten: „Aber ich kenne mich noch nicht so gut aus im Stadion. Die Abläufe sind eindeutig. Ich weiß, bis wann ich was machen kann und darf – und wie ich die Mannschaft unterstützen kann.“

FC Bayern: Danks vertritt gesperrten Kompany

Letztlich, so Kompany, gehe es darum, „dass wir es als Mannschaft lösen.“ Vor allem sein zum Vertreter auserkorener Assistent Aaron Danks wird am Dienstag im Fokus stehen. „Danksi hat auch schon Erfahrung. Er war eine Zeit an der Seitenlinie in England in der Premier League. Er hat auch eine normale und laute Rolle im Training. Ich habe 100 Prozent Vertrauen in unseren Staff und alle anderen auch“, sagte Kompany.