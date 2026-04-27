FC Bayern bestätigt: Er vertritt Vincent Kompany gegen PSG

SPORT1 27.04.2026 • 16:42 Uhr Vincent Kompany fehlt im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei PSG gesperrt. Nun steht fest, wer den Belgier an der Seitenlinie vertritt.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl sieht die Gelbsperre von Erfolgstrainer Vincent Kompany im Gigantenduell bei Paris Saint-Germain gelassen. Zugleich bestätigte der Bayern-Boss, dass Chefcoach Kompany im Halbfinal-Hinspiel von Co-Trainer Aaron Danks an der Seitenlinie vertreten wird.

„Ich glaube, für die Mannschaft ist es dann auch egal. Natürlich, Vincent Kompany ist unser Cheftrainer, und wir hätten ihn gerne alle an Bord gehabt. Es ist schade, aber jetzt ist es so, damit haben wir uns abgefunden“, sagte Eberl vor dem Abflug des Rekordmeisters zum Halbfinal-Kracher in der Champions League am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

FC Bayern: Danks vertritt Kompany

Kompany wird im Hinspiel im Prinzenpark auf der Tribüne sitzen und auf der Bank von seinem Assistenten Danks vertreten. „Jetzt wird es Aaron und der Rest des Trainerstabs machen“, sagte Eberl.

Der 42 Jahre alte Engländer müsse sich „keine Tipps holen, weil die beiden jetzt seit mehreren Jahren unfassbar eng zusammenarbeiten“, betonte Eberl: „Die wissen genau, wie sie ticken, und Aaron weiß genau, was Vini haben möchte, wie er es haben möchte und wie er es in seiner Art dann auch umsetzen will. Deswegen mache ich mir keine Gedanken.“

Auch die Stars um Toptorjäger Harry Kane würden genau „um die Ideen“ wissen, ergänzte der Sportvorstand: „Jeder weiß um die Dinge, die wir umsetzen wollen, defensiv wie offensiv.“ Danks lobte Eberl als „einen super smarten Typen auf und neben dem Platz. Er ist mit Herz und Seele dabei. Er brennt.“

Champions League: Kontaktverbot für Kompany im Hinspiel

Kompany hatte sich im Viertelfinale gegen Real Madrid die Sperre eingehandelt. In Paris darf er nicht in die Kabine und muss eine Stunde vor dem Spiel den Innenraum verlassen.

Der Belgier darf auch von der Tribüne aus keinen Kontakt zu seinen Trainern haben. Dies wird von der UEFA überwacht. Kompany, so Eberl, werde „trotzdem seinen Einfluss geltend machen, wo es geht. Er ist ein unfassbarer Trainer.“

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