Bundesliga: Kann der FC Bayern den fünften CL-Platz klarmachen?

Philipp Heinemann 17.04.2026 • 13:19 Uhr Die Bundesliga darf sich wieder große Hoffnungen auf einen fünften Startplatz in der Champions League machen. Kann der FC Bayern alleine für Klarheit sorgen?

Der Rückstand der Bundesliga auf Spanien im Rennen um einen fünften Startplatz für die Champions League ist dahingeschmolzen. 0,192 Zähler fehlen noch, um mit LaLiga gleichzuziehen. Zum letzten Mal hatte sich die Bundesliga durch den Finaleinzug von Borussia Dortmund vor zwei Jahren einen zusätzlichen Startplatz verdient, nun könnte es das „Comeback“ geben. Doch was muss für einen deutschen Erfolg im Europacup-Endspurt passieren?

Zunächst zur Ausgangslage: Die Bundesliga – die bei 21,214 Punkten steht – hat mit dem FC Bayern (Halbfinalist in der Champions League) und dem SC Freiburg (Halbfinalist Europa League) noch zwei Eisen im Feuer.

Auf spanischer Seite – 21,406 Punkte stehen hier zu Buche – können noch Atlético Madrid (Champions League) und Rayo Vallecano (Conference League) punkten.

CL-Rennen: Bundesliga-Punkte sind mehr wert

Für jeden Sieg seit Beginn der K.o.-Phase in allen drei Wettbewerben gibt es zwei Punkte. Ein Remis bringt einen Punkt ein. So weit, so klar. Bei der Berechnung der möglichen Punkte, die beide Nationen noch holen können, müssen allerdings mehrere Dinge beachtet werden.

Unterschiede gibt es beim Einzug in die nächste Runde: In der Champions League bedeutet das Weiterkommen 1,5 Punkte, in der Europa League 1 Punkt und in der Conference League 0,5 Punkte.

Dazu kommt: Die eingefahrenen Zähler werden jeweils durch die Anzahl der insgesamt gestarteten Europacup-Teilnehmer der Ligen geteilt. Die Bundesliga schickte anfänglich sieben Teams ins Rennen, daher werden die Punkte durch sieben geteilt. LaLiga hatte ursprünglich acht Starter.

Das hat zur Folge, dass ein Punkt für Deutschland letztlich 0,143 Zähler wert ist. Für Spanien liegt der Wert bei 0,125.

Das passiert, wenn alle ins Finale kommen

Geht man also zum Beispiel davon aus, dass alle vier verbliebenen Teams mit je zwei Siegen ins Finale einziehen, ergibt sich folgende Rechnung: Der FC Bayern würde 5,5 Punkte ergattern, die dann durch sieben geteilt werden müssten. Macht einen Wert von 0,785.

Atlético wiederum kann maximal auf einen Wert von 0,687 kommen, da hier durch acht geteilt wird.

Der SC Freiburg kann mit einem Finaleinzug und zwei Siegen maximal 0,714 Punkte beisteuern. Blickt man auf Rayo Vallecano, ergibt sich bei Maximalausbeute auf dem Weg ins Finale eine Zahl von 0,562.

Im vorliegenden Szenario würde die Bundesliga schon vor den Endspielen also auf 22,713 Gesamtpunkte kommen und damit an LaLiga (22,655 Punkte) vorbeiziehen.

Holen Freiburg und Rayo dann jeweils den Titel, würden noch 0,095 Punkte zwischen den Ländern liegen. Entscheidend wäre dann das Finale in der Champions League zwischen Bayern und Atlético.

Reicht ein Titeltriumph der Bayern aus?

Übrigens: Gewertet werden die Spiele nach 90 oder 120 Minuten. Ein Elfmeterschießen fließt nicht in die Wertung ein. Kommt es zu einem solchen im CL-Finale, bliebe die Bundesliga im genannten Fall vorne.

Natürlich gibt es bei vier relevanten Halbfinals (acht Spiele) und den folgenden womöglich drei Finals etliche Kombinationen und Szenarien.

Eine Frage lässt sich aber mit Sicherheit beantworten: Könnte der FC Bayern Startplatz Nummer fünf mit drei Siegen garantieren?

Die Münchner würden für die Erfolge je zwei Punkte holen, dazu kämen 1,5 Zähler für den Finaleinzug – macht unter dem Strich 1,071 Punkte. Für Spanien wären aber gleichzeitig immer noch 1,499 Punkte drin (zwei Halbfinalsiege Atléticos und ein Finalsieg Rayos).