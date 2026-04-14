Champions League: Blutige Horror-Szene um Barca-Star

Maximilian Huber 14.04.2026 • 21:51 Uhr Inmitten einer furiosen Anfangsphase erwischt es Barca-Star Fermín López brutal.

Schock-Szene inmitten einer furiosen Anfangsphase! Barca-Star Fermín López hat beim Auswärtsspiel bei Atlético Madrid 1:2 (1:2) einen schmerzhaften Moment erlebt.

Der Spanier hatte in der 25. Minute die große Chance auf das 3:0 für seine Mannschaft, die das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale noch mit 0:2 verloren hatte. López kam nach einer Traumflanke von Lamine Yamal völlig freistehend zum Kopfball, scheiterte aus kurzer Distanz jedoch an Keeper Juan Musso.

Barca-Star heftig im Gesicht getroffen

Besonders schmerzhaft: Musso traf den Spanier in der Aktion anschließend mit dem Stollen im Gesicht, Fermín López blieb unter großen Schmerzen am Boden liegen.

TV-Bilder fingen erschreckende Bilder ein, die zeigten, dass der Mittelfeldspieler heftig blutete. Mehrere Minuten musste López von der medizinischen Abteilung behandelt werden, die dessen starke Blutung an der Nase stoppen konnte. Der 22-Jährige konnte die Begegnung fortsetzen, wurde aber in der zweiten Hälfte ausgewechselt (68.).

Wenige Minuten vor dem schmerzhaften Zusammenprall hatte Barcelona den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel egalisiert und war mit 2:0 in Führung gegangen. Lamine Yamal (4.) und Ferran Torres (24.) hatten für die Katalanen getroffen, Ademola Lookman verkürzte in der 31. Minute auf 1:2.