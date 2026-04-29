Champions League heute: Atlético - Arsenal LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 29.04.2026 • 18:00 Uhr Heute Abend stehen sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League Atlético Madrid und der FC Arsenal gegenüber und wollen einen möglichst großen Schritt Richtung Endspiel in Budapest machen. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Spiel live verfolgen können.

Wem gelingt der Einzug ins Finale der Champions League? Am Mittwochabend könnte man einer Antwort zumindest ein wenig näher kommen: Im Halbfinalhinspiel (ab 21 Uhr im LIVETICKER) streiten sich Atlético Madrid und der FC Arsenal um eines der beiden Endspiel-Tickets für Budapest am 30. Mai.

Während die Londoner im vergangenen Jahr bereits in der Vorschlussrunde knapp am späteren Sieger aus Paris scheiterten, stehen die Spanier zum ersten Mal seit 2017 wieder unter den letzten vier Teams in Europas Königsklasse.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie Atlético – Arsenal

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Das jüngste Aufeinandertreffen dürfte hierbei vor allem den „Gunners“ Hoffnungen machen: Im Oktober 2025 gab es in der CL-Ligaphase ein deutliches 4:0 für die Londoner – alle vier Treffer erzielte Arsenal in der zweiten Halbzeit und offenbarte dabei Madrider Auflösungserscheinungen. Zum ersten Mal überhaupt hatten sich beide Teams in der Königsklasse gegenübergestanden.

Auch wenn die Madrilenen gegen den Tabellenführer der Premier League eher als Außenseiter in die beiden Halbfinal-Spiele gehen, dürfte man sich in London um die Schwere der Aufgabe bewusst sein: Immerhin schaltete Atlético im Viertelfinale den Mitfavoriten FC Barcelona aus, während sich Arsenal gegen Sporting Lissabon mit einem 0:0 glanzlos in die nächste Runde mühte.

Nach acht Jahren: Arsenal hofft auf Revanche

Das Wiedersehen im Halbfinale ist nun das erst vierte Spiel in der Geschichte beider Vereine. Vor dem Kantersieg im Oktober gab es nur ein einziges Duell auf europäischer Bühne: Im Halbfinale der Europa League 2018 warf Atlético Arsenal denkbar knapp (1:0, 1:1) aus dem Turnier und zog ins Endspiel ein, wo man schlussendlich auch die Trophäe holte.