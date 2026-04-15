Champions League heute LIVE: FC Bayern - Real Madrid LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 15.04.2026 • 18:00 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute im Viertelfinale der Champions League Real Madrid. Der Anstoß zum Rückspiel ist um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München empfängt Real Madrid heute Abend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der Allianz Arena zum Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals. Nach dem 2:1-Auswärtserfolg der Münchner im Estadio Santiago Bernabéu endete für den deutschen Rekordmeister eine Serie von neun sieglosen Partien (zwei Unentschieden, sieben Niederlagen) gegen die Königlichen.

Nur einmal zuvor – im Halbfinale 2000/01 – gewannen die Bayern beide Spiele eines K.-o.-Duells gegen Real. Die Gäste wiederum sind seit vier Auswärtsauftritten in München ungeschlagen (drei Siege, ein Remis) und haben in diesem Zeitraum die meisten Auswärtssiege aller Teams beim FCB eingefahren.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie FC Bayern – Real

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An der Seitenlinie trifft Bayerns Coach Vincent Kompany auf Reals Übungsleiter Álvaro Arbeloa. Kompany erhält derzeit viel Zuspruch: Rio-Weltmeister Sami Khedira bezeichnete den Belgier als „Glücksgriff“, Michael Ballack lobt seine „natürliche Autorität“.

In der Bundesliga liegt der FCB nach 29 Spieltagen mit 76 Punkten souverän vorn; am Sonntag steht das Heimspiel gegen Stuttgart an, das bereits die vorzeitige Meisterschaft bringen kann.

FC Bayern vs. Real Madrid: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Díaz – Kane

Real Madrid: Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Mendy – Valverde, Bellingham, Camavinga, Güler – Vinícius Jr., Mbappé

Champions League: Kane winkt Rekord von Gerrard

Harry Kane traf in jedem seiner letzten vier Champions-League-Einsätze (sechs Tore) und könnte Steven Gerrards englischen Rekord von fünf Spielen in Serie einstellen. Der Stürmer sammelte zudem in vier aufeinanderfolgenden Königsklassen-Partien gegen Real mindestens einen Scorerpunkt. Auf Madrider Seite erzielte Kylian Mbappé neun seiner 14 CL-Treffer dieser Saison auswärts; bei einem weiteren Tor wäre er der erste Spieler mit zweistelliger Auswärtsausbeute in einer Spielzeit.

Geleitet wird die Partie vom Slowenen Slavko Vincic. Für die Bayern ist der 46-Jährige kein gutes Omen: In zwei früheren Viertelfinal-Rückspielen unter seiner Leitung (2022 gegen Villarreal, 2025 gegen Inter) kam das Aus. Die Münchner Bilanz mit Vincic steht bei zwei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage; Real gewann drei seiner vier Spiele unter dem Unparteiischen, darunter das Finale 2024 gegen Dortmund.

Wird FC Bayern München gegen Real Madrid heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird FCB gegen RMA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: FC Bayern München gegen Real Madrid im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Real Madrid im Liveticker bei SPORT1.