Champions League heute: PSG - FC Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.04.2026 • 18:00 Uhr Paris Saint-Germain empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Parc des Princes. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Im Halbfinale der Champions League kommt es zu einem Kracher-Duell zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Das Hinspiel steigt in der französischen Hauptstadt, Anpfiff im Parc des Princes am heutigen Dienstag ist um 21.00 Uhr (LIVETICKER).

PSG – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Liveticker: SPORT1

PSG-Trainer Luis Enrique kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen und muss lediglich auf den weiterhin verletzten Youngster Quentin Ndjantou verzichten. Dafür kehren Achraf Hakimi, Nuno Mendes sowie die zuletzt angeschlagenen Fabián Ruiz und Vitinha rechtzeitig in den Kader zurück. Erstmals seit drei Spielen könnte PSG damit erneut dieselbe Startelf in der Königsklasse aufbieten.

FC Bayern: Trainer Kompany gesperrt

Auf der Gegenseite reist der FC Bayern München unter Coach Vincent Kompany selbstbewusst nach Paris: Der Belgier hat seine beiden bisherigen Champions-League-Duelle mit Luis Enrique für sich entschieden (1:0 / 2:1). Trainer Kompany wird aufgrund einer Gelbsperre allerdings nicht an der Seitenlinie stehen, als sein Vertreter fungiert Assistent Aaron Danks.

Im Fokus steht erneut Harry Kane, der mit zwölf Treffern bereits den Saisonrekord für englische Spieler im Wettbewerb gebrochen hat und in seinem fünften K.o.-Spiel in Serie treffen kann. Unterstützung erhält der Kapitän von Michael Olise (zehn Scorerpunkte) und Luis Díaz, der bei einem weiteren Tor- oder Assist eine historische Dreifachmarke für den FCB vollenden würde.

Hinter dem Top-Trio soll Joshua Kimmich das Spiel lenken – kein Spieler verzeichnete in dieser CL-Saison mehr linienbrechende Pässe (19). Im Abwehrzentrum ist Dayot Upamecano gefordert, während Jonathan Tah und Josip Stanisic für Stabilität und Offensivimpulse sorgen sollen.

Zahlen, die den Unterschied machen: Kvaratskhelia vs. Kane

Beide Klubs führen die Torjägerliste der laufenden Champions-League-Saison mit je 38 Treffern an und teilen sich auch bei Toren nach hohen Ballgewinnen den Spitzenplatz (6). PSG-Flügelspieler Khvicha Kvaratskhelia war bereits an 13 Toren beteiligt (acht Tore, fünf Vorlagen) und könnte mit nur einem weiteren Scorerpunkt den Klubrekord von Ousmane Dembélé einstellen.

Auf Münchner Seite jagt Kane nicht nur den internen Serienrekord von Robert Lewandowski, sondern trifft auf eine Pariser Defensive, in der Nuno Mendes (7,6) und Achraf Hakimi (7,5) pro 90 Minuten die meisten Angriffssequenzen aller Champions-League-Verteidiger initiieren – dicht gefolgt von Bayerns Stanisic. Im Mittelfeld glänzt Vitinha mit 1.370 erfolgreichen Pässen, mehr als jeder andere Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung (2003/04).

Historische Duellbilanz: Fünf Bayern-Siege in Serie

Zum 16. Mal treffen PSG und der FC Bayern in der Königsklasse aufeinander, zum neunten Mal in den letzten neun Spielzeiten. Die Münchner gewannen ihre jüngsten fünf Partien gegen die Pariser – die längste PSG-Niederlagenserie gegen einen einzigen Gegner im Europacup.

Insgesamt hat der französische Meister 60 Prozent seiner Champions-League-Spiele gegen Bayern verloren (9 von 15). Dennoch winken den Hausherren persönliche Bestmarken: Kapitän Marquinhos kann mit seinem 120. Einsatz Roberto Carlos als brasilianischen Rekordspieler des Wettbewerbs einholen, während Luis Enrique mit einem Sieg als schnellster Trainer überhaupt die Marke von 50 Champions-League-Erfolgen erreichen würde.

Wird Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird PSG gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime Video verfolgt werden.

Champions League: Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen