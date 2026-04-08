Champions League heute: PSG - Liverpool und Barcelona - Atlético LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 08.04.2026 • 18:00 Uhr Heute finden die letzten beiden Viertelfinal-Hinspiele der Champions League statt. SPORT1 zeigt Ihnen, wo Sie die Partien live verfolgen können.

Am heutigen Mittwochabend halten die Viertelfinals der Champions League zwei absolute Kracher bereit. Der FC Barcelona trifft im spanischen Duell auf Atlético Madrid (im LIVETICKER). Im zweiten Spiel des Abends empfängt Paris Saint-Germain den englischen Meister FC Liverpool (im LIVETICKER). Anpfiff ist jeweils um 21 Uhr.

Zu einer schnellen Revanche auf europäischer Bühne könnte es beim Duell zwischen PSG und dem FC Liverpool kommen. Erst im vergangenen Jahr trafen beide Mannschaften, damals schon im Achtelfinale, aufeinander. Auf dem Weg zum Titel setzte sich der französische Hauptstadtklub nach Elfmeterschießen durch.

Einer, der damals noch nicht in der Mannschaft war, ist DFB-Star Florian Wirtz. Der 22-Jährige will mit den Reds erstmals in seiner Karriere in ein CL-Halbfinale einziehen. Dafür muss das Team von Arne Slot allerdings eine starke Pariser Mannschaft besiegen. In der Liga läuft es für den Meister noch nicht wie geplant, in der Königsklasse erreichten sie nach einem starken Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul das Viertelfinale.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie Barcelona – Atlético und PSG – Liverpool

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Paris setzte sich über zwei Spiele souverän (8:2) gegen den FC Chelsea durch und könnte den nächsten englischen Giganten aus dem Wettbewerb kegeln. In der Liga steht der Meister auch aktuell wieder an der Tabellenspitze und muss bei der Mission Titelverteidigung in der Königsklasse nun am FC Liverpool vorbei.

Champions League: Schnelles Wiedersehen im Camp Nou

Für den FC Barcelona um den deutschen Trainer Hansi Flick gibt es nach dem Duell in der spanischen Liga am Wochenende das schnelle Wiedersehen mit Atlético Madrid. Im heimischen Camp Nou ist Barca seit der Rückkehr nach dem Umbau eine echte Macht. Im Achtelfinal-Rückspiel fertigten sie etwa Newcastle United zu Hause mit 7:2 ab.

In dieser Saison treffen Barca und Atlético bereits zum fünften Mal aufeinander. Während Barcelona sich in der Liga zweimal durchsetzen konnte, behielten die Rojiblancos im Halbfinale der Copa del Rey über zwei Spiele knapp die Oberhand (4:0 und 0:3) und zogen ins Finale ein.