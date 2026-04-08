Was die Spanier an Bayern besonders beeindruckt

Moritz Thienen 08.04.2026 • 21:39 Uhr Der FC Bayern beeindruckt mit dem Sieg bei Real Madrid in der Champions League. In Spanien staunt die Presse speziell über die Laufeinstellung der Münchner.

Die Tür zum Halbfinale der Champions League steht für den FC Bayern nach dem überzeugenden 2:1-Erfolg bei Real Madrid weit offen, auch wegen eines ganz speziellen Erfolgsfaktors.

Bayern überzeugte im Estadio Santiago Bernabéu natürlich auch spielerisch, aber besonders beeindruckend waren darüber hinaus die Einstellung und Laufleistung der Münchner.

Das Team von Vincent Kompany lief satte 110,9 Kilometer und damit zehn Kilometer mehr als Real Madrid (101,9). Im Schnitt liefen die Bayern-Stars 10,54 km, das Star-Ensemble der Königlichen nur 9,64 km.

In Madrid zeigten die Bayern von Beginn an ihr gewohntes Spiel mit hoher Intensität. Unter Kompany zeichnet sich das Spiel des deutschen Rekordmeisters speziell durch Pressing und eine hohe Laufbereitschaft aus.

Champions League: Spanische Presse schwärmt von Bayern-Einstellung

Bei den Bayern ist sich niemand zu schade, Laufarbeit zu leisten. Das beeindruckte auch die spanische Presse. „Bei Bayern läuft jeder“, fasste es die Mundo Deportivo treffend zusammen.

„Die Bayern setzen den Gegner nicht nur mit hohem Pressing unter Druck, sondern arbeiten auch geschlossen daran, den Ball nach Ballverlust zurückzuerobern. Hier gibt es keine Kompromisse, und keiner ihrer Superstars ist sich zu schade, Defensiveinsatz zu leisten“, schrieb die spanische Sportzeitung weiter.

Gerade in diesen Bereichen wäre Bayern den Königlichen deutlich voraus: „Das Verhalten von Spielern wie Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz abseits des Balls ist völlig anders als das von Vinícius, Mbappé und Bellingham.“

„Deshalb überrascht Bayerns Sieg am Dienstag im Santiago Bernabéu nicht und es ist schwer vorstellbar, dass Real Madrid das Spiel in München noch drehen kann“, bilanzierte die Mundo Deportivo.

Gleich fünf Bayern-Spieler laufen mehr als Reals Top-Läufer

Wie deutlich der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften im Bernabéu war, zeigt sich auch an den einzelnen Laufleistungen der Spieler.

Mit Aleksandar Pavlovic (11,80 km), Joshua Kimmich (11,76 km), Michael Olise (10,66 km), Luis Díaz (10,39 km) und Josip Stanisic (10,09 km) führten gleich fünf Bayern-Spieler die Laufstatistik des Spiels an.

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Erst auf Rang sechs folgte Fede Valverde mit 10,05 km. Überhaupt knackte mit Aurélien Tchouaméni (10,03 km) nur ein weiterer Real-Star die Zehn-Kilometer-Marke.