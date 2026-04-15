Champions League: Manuel Neuer lässt Lionel Messi hinter sich

Maximilian Huber 15.04.2026 • 21:28 Uhr Manuel Neuer steht gegen Real Madrid zum 137. Mal in der Startelf des FC Bayern in der Champions League. Der Torhüter zieht an Lionel Messi vorbei. Nur noch ein Spieler liegt vor Neuer.

Mit seinem Startelf-Einsatz im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid (JETZT IM SPORT1-LIVETICKER) hat Manuel Neuer Lionel Messi hinter sich gelassen – zumindest in einer bestimmten Kategorie.

Gegen die Madrilenen spielt Neuer zum 137. Mal von Beginn an in der Königsklasse für den FC Bayern und klettert in dieser Rangliste auf Platz zwei. Messi, der für den FC Barcelona 136-mal in der Champions League in der Startelf stand, fällt auf Platz drei zurück.

Champions League: Casillas thront an der Spitze

Mit 149 Startelf-Einsätzen in der Champions League für Real Madrid thront die spanische Torwart-Ikone Iker Casillas an der Spitze der Rangliste. Thomas Müller (119 Mal in der CL-Startelf für Bayern und damit auf Platz 9) ist neben Neuer als einziger weiterer Deutscher im Ranking zu finden.

Das Viertelfinal-Hinspiel hat der FC Bayern mit 2:1 in Madrid gewonnen. Bei einem Weiterkommen würden die Münchner im Halbfinale auf Paris Saint-Germain treffen.