FC Bayern: Horror-Fehler von Neuer

Raphael Weber 15.04.2026 • 21:20 Uhr Manuel Neuer bringt den FC Bayern im Rückspiel gegen Real Madrid mit einem üblen Fehler schon in der 1. Minute in Not.

Was für ein Horror-Start für Manuel Neuer und den FC Bayern ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid (JETZT im LIVETICKER)!

Direkt in der ersten Minute spielte der Torhüter einen schlimmen Fehlpass direkt in den Fuß von Arda Güler.

Der Star der Königlichen fackelte nicht lange und schoss die Kugel direkt ins leere Tor zum 1:0 für Real, das damit den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel zunächst egalisiert hatte.

Neuer? „Machen keine Diskussion auf“

„Ich glaube, dass er spekuliert, dass Arda auf Kimmich geht. Er trifft ihn nicht sauber, aber Arda hat gut spekuliert. Wir haben ein Fußballspiel. Das ist das Brutale“, fasste Ex-Real-Star Sami Khedira bei DAZN zusammen.

Im Bernabéu habe Neuer „ein unfassbar geiles Spiel“ gemacht: „Und so nah liegt das oft zusammen. Wir machen keine Diskussion auf, weil auch ein Manuel Neuer einen Fehler machen darf, aber das ist schon ein brutal einfacher Fehler.“

Kulttrainer Peter Neururer analysierte im SPORT1–Fantalk derweil die Art des Fehlpasses: „Den Ball, den Manuel Neuer spielt, war technisch ein Katastrophen-Pass. Die Ausführung ist ein technischer Fehler. Der Pass selber wäre unnötig, aber er hat ihn technisch auch nicht sauber getroffen. Sonst wäre der Ball woanders hingeflogen. Er hat mit dem linken Fuß den Ball nicht richtig getroffen.“

Nächste unglückliche Neuer-Szene

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Bayern durch Aleksandar Pavlovic (6.) kam es zur nächsten kniffligen Szene um Neuer, der bei einem Freistoßtor von Arda Güler nicht glücklich aussah (29.).

Neuer erwischte den Ball noch mit der linken Hand, faustete ihn aber ins eigene Tor.

„Ihm fehlt ein kleiner Zwischenschritt, weil er nicht genau weiß, ob er über Fuß gespielt von Trent. Mit einem besseren Timing, mit einer besseren Ablauffolge von Neuer hält er den. In der Form von letzter Woche hätte er ihn gehalten“, sagte Khedira.