PSG-Coach vor dem Kracher: "Ich mag alle Bayern-Spieler"

SID 27.04.2026 • 14:09 Uhr Luis Enrique, Trainer von Paris Saint-Germain, trifft im Halbfinale der Champions League auf den FC Bayern. Im Vorfeld schwärmt der Spanier von seinem Kollegen Vincent Kompany.

„Vincent Kompany ist ein Trainer von Top-Niveau, das hat er schon in England gezeigt. Wir haben gesehen, wie schwer es gegen sie ist. Das ist eine der Mannschaften, die ich am liebsten sehe“, schwärmte der Spanier am Montag und ergänzte: „Sie greifen immer an, schießen unglaublich viele Tore. Es macht großen Spaß, so einem Team zuzusehen.“

Enrique: „Ich mag alle Bayern-Spieler“

Konkret angesprochen auf Flügelstürmer Michael Olise meinte der 55-Jährige: „Ich mag alle Bayern-Spieler, nicht nur Michael Olise, alle. Sie haben ihr Niveau gezeigt.“ Und wen sieht er als Seele des Münchner Spiels? „Kimmich, Harry Kane, Musiala, Olise, Luis Díaz, Laimer, Upamecano, Tah, Neuer, Stanisic – jeder, alle, die ganze Mannschaft“, zählte Enrique auf: „Ja, sie haben Stars, aber der Schlüssel ist immer das Team.“

Der Trainer erwartet ein „attraktives Spiel für alle“ – mit einem selbstbewussten Titelträger. „Wir sind in einer richtig guten Form“, sagte Enrique. „In diesen Spielen kommt es auf die kleinen Details an, wir müssen auf jedes Szenario vorbereitet sein. Aber wir sind zuversichtlich. Gleichzeitig wissen wir, dass wir vor einer schweren Aufgabe stehen.“

Zu der Tatsache, dass alle seine wichtigen Spieler ihre Wehwehchen vor den entscheidenden Saisonspielen auskuriert haben, meinte der Coach: „Das ist die Magie der Champions League, jeder möchte dabei sein, das gibt dir besondere Energie.“

Bayern? „Sind zu allem in der Lage und können jeden schlagen“

Diese versprühte auch Zauberfuß Chwitscha Kwarazchelia. „Es wird ein schwieriges Spiel, Bayern ist gut in Form, aber wir sind PSG“, sagte der Georgier: „Wir sind zu allem in der Lage und können jeden schlagen.“

Vor Bayern-Kapitän Manuel Neuer habe er großen Respekt, „ich halte ihn für einen der besten Torhüter der Welt. Er ist eine Legende. Wir wissen, was er kann.“ Aber, meinte der Offensivspieler, „wir haben letztes Mal zwei Tore gegen ihn geschossen…“