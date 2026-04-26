"Der beste Spieler der Welt" wird beim FC Bayern bleiben

David Funk 26.04.2026 • 13:26 Uhr Einmal mehr zaubert Michael Olise und beeindruckt beim Sieg des FC Bayern in Mainz auch den Gegner. Nadiem Amiri adelt den Franzosen im Anschluss.

Mal wieder traumhaft getroffen, mal wieder für kuriose Szenen gesorgt: Der Nachmittag des Michael Olise hat einmal mehr für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.

Auch dank seines formidablen französischen Jokers drehte der FC Bayern gegen Mainz nach 0:3-Pausenrückstand die Partie und feierte einen wilden 4:3-Comeback-Sieg. Grund genug auch für den Gegner, eine Lobeshymne auf den Zauberer anzustimmen.

FC Bayern: Olise für Amiri „aktuell der beste Spieler der Welt“

„Olise ist für mich aktuell der beste Spieler der Welt“, legte sich der Mainzer Mittelfeldmotor Nadiem Amiri nach der Partie bei DAZN fest.

Amiris Fazit, nachdem Bayern-Trainer Vincent Kompany zur Pause hochkarätig gewechselt und die Superstars Harry Kane und Olise gebracht hatte: „Das macht dann einfach den Unterschied.“

Der französische Nationalspieler hatte in der Mainzer Mewa Arena mal wieder einen starken Auftritt erwischt: Nach 73 Minuten packte er seinen Signature-Move aus, als er vom rechten Flügel an der Strafraumgrenze ins Zentrum zog und einen kraftvollen Schlenzer ins lange Eck und in den Torwinkel setzte.

Olise? Eberl schiebt Wechselgerüchten den Riegel vor

Wenig später legte er den Ausgleichstreffer des ebenfalls eingewechselten Jamal Musiala nach einer Hereingabe von seinem linken Flügel vor. Für den in England geborenen Ausnahmetechniker bedeutete es das 13. Tor und die 20. Vorlage in dieser Spielzeit.

Auch deshalb schob Sportvorstand Max Eberl sämtlichen Wechselgerüchten erneut einen Riegel vor: „Es gibt für uns nicht eine Sekunde des Nachdenkens über irgendwas“, sagte dieser, als er im ZDF-Sportstudio gefragt wurde, ob Olise gesichert beim FC Bayern bleiben werde.

„Andersrum“ sei Olise zudem ein Spieler, der sich in München herausragend gut entwickle: „Bei ihm sieht alles so leicht aus. Wenn er schießt, dann denkst du: Hey, das könnte ich auch. Aber es ist so kompliziert, wie er Fußball spielt.“

Sky-Reporter Florian Plettenberg erklärte im SPORT1 Doppelpass: „Stand jetzt bleibt er zu 100 Prozent. Er hat keine Ausstiegsklausel, die Bayern werden eher den Vertrag verlängern und das Gehalt anpassen.“ Olise sei „der größte Geist, den es jemals in der Vereinsgeschichte gegeben hat“.

Dopa-Experten von Olise begeistert

Auch Trainer-Legende Felix Magath zeigte sich im Doppelpass begeistert, gab aber auch eine anfängliche Skepsis zu: „Zu Beginn der Saison habe ich nicht so viel von ihm gehalten. Ich habe nicht geglaubt, dass er sich in der Spitze durchsetzen würde.“

Doch diese Zweifel hat Olise längst beseitigt: „Alles, was er macht, sieht so aus wie im Training. Das sind die ganz außergewöhnlichen Spieler. Er ist nicht nur spielerisch gut. Er versteht es auch, seinen Körper einzusetzen, , obwohl er so ein guter Techniker ist. Deswegen setzt er sich auch durch.“

SPORT1-Experte Stefan Effenberg stimmte derweil der These von 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zu, Olise sei aktuell besser als Barca-Star Lamine Yamal.