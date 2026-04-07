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Champions League: Real-Star verpasst Rückspiel gegen FC Bayern

Real-Star fehlt im Rückspiel

Real Madrid drohte im Viertelfinal-Kracher gegen den FC Bayern die gelbe Gefahr - einen Star erwischt es bereits im ersten Durchgang.
Zum Hinspielkracher gegen Real Madrid fluten zahlreiche Bayern-Fans die Straßen der spanischen Hauptstadt. Mittendrin der SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger mit einem kleinen Stimmungstest.
Maximilian Lotz
Real Madrid drohte im Viertelfinal-Kracher gegen den FC Bayern die gelbe Gefahr - einen Star erwischt es bereits im ersten Durchgang.

Real Madrid muss in der Champions League im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Bayern München ohne Aurélien Tchouaméni auskommen.

Der Mittelfeldstar handelte sich im Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister (JETZT im LIVETICKER) seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb ein und ist damit im Rückspiel am 15. April in München gesperrt.

Mehreren Real-Stars droht Gelbsperre gegen FC Bayern

Der Franzose lief bei einem Angriff der Bayern kurz vor dem Sechzehner Michael Olise in die Hacken, kam dabei selbst ins Straucheln und fiel auch noch in Joshua Kimmich hinein.

Die Gelbe Karte von Schiedsrichter Michael Oliver war daher unstrittig – auch wenn Vinícius Júnior noch mit leisen Protesten zu intervenieren versuchte (37.).

Bei Real Madrid gingen gleich mehrere Profis vorbelastet in die Partie. Neben Tchouaméni drohte auch Vinícius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Álvaro Carreras und Dean Huijsen eine Gelbsperre für das Rückspiel.

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