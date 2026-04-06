FC Bayern: Real-Superstars drohen Sperren für CL-Kracher

Johannes Behm 06.04.2026 • 18:55 Uhr Einer ganzen Riege von Real-Stars droht eine Sperre für das Rückspiel gegen den FC Bayern. Bei den Münchnern sieht es dagegen relativ gut aus.

Beim Viertelfinal-Kracher zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München droht einer ganzen Star-Riege der Königlichen eine Sperre für das Rückspiel. Mittendrin sind auch die Superstars Kylian Mbappé und Vinícius Júnior.

Sechs Akteure der Spanier sind mit bereits zwei oder vier Gelben Karten im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs vorbelastet und würden, sollten sie im Hinspiel am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) eine weitere Verwarnung erhalten, für das Rückspiel gesperrt werden.

Neben dem Sturm-Duo sind auch Jude Bellingham, Álvaro Carreras, Dean Huijsen und Aurélien Tchoauméni gefährdet. Auf der anderen Seite droht dieses Szenario mit Konrad Laimer und Dayot Upamecano nur zwei Bayern-Stars. An der Seitenlinie muss sich Trainer Vincent Kompany benehmen, denn auch er ist vorbelastet.

Kompany: Das kann keine Taktik sein

In den Planungen des Bayern-Trainers spielt die gelbe Gefahr der Real-Stars allerdings eine nur untergeordnete Rolle.

„Man muss erstmal über die Leistung denken. Dann kann es natürlich immer eine Rolle spielen, wer zur Verfügung steht. Ob es jetzt eine Sperre oder eine Verletzung ist, spielt immer eine Rolle“, erklärte Kompany.

Der belgische Coach weiter: „Wenn die Intensität hoch sind, und Dinge passieren, gehört das zum Fußball – dass vielleicht der ein- oder andere eine Gelbe Karte bekommt. Aber das kann keine Taktik von Anfang an sein. Das passt glaube ich auch nicht bei uns. Aber wenn die Intensität hoch ist …“

Kimmich und Olise haben Sperren bereits abgesessen

Joshua Kimmich und Michael Olise saßen ihre Gelbsperre bereits beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo ab. Spät im Hinspiel hatten sich beide jeweils eine dritte Gelbe Karte eingefangen, was im Nachgang durchaus für Diskussionen sorgte.

Bei der dritten Gelben Karte ohne Platzverweis im Verlauf des Wettbewerbs werden Spieler erstmals für das folgende Spiel gesperrt. Die nächste Sperre tritt dann nach jeder zweiten Gelben Karte ein (also nach der fünften, siebten, etc.).