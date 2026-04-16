Champions League: Rice verteidigt Arsenals Abwehrschlacht

Curdt Blumenthal 16.04.2026 • 11:12 Uhr Der FC Arsenal hat sich mit einer äußerst defensiven Herangehensweise mit einem 0:0 gegen Sporting Lissabon den Einzug ins Halbfinale der UEFA Champions League gesichert. Spieler und Trainer reagieren nun auf Kritik.

Mittelfeldspieler Declan Rice hat die defensive Spielweise von Arsenal London im Champions-League-Viertelfinale gegen Sporting Lissabon verteidigt.

„Wen interessiert schon, was die Leute denken?“, sagte der 27-Jährige nach dem 0:0 im Emirates Stadium, das den Londonern den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse sicherte.

Rice betonte zudem, dass man intern die Einflüsse von außen nicht beachte und die einzigen relevanten Perspektiven aus dem Kader und von Trainer Mikel Arteta kämen.

Der Spanier hat sich nach dem glanzlosen Einzug ins Halbfinale der Champions League selbst gegen die Kritik an der biederen Spielweise gewehrt.

„Wir sind nicht perfekt, wir müssen uns verbessern, das ist klar, das sehen wir ein. Aber was diese Spieler geleistet haben, ist wertvoll, sie haben es verdient“, sagte Arteta nach dem 0:0 im Heimspiel gegen Sporting Lissabon.

Durch den knappen, aber ebenfalls schon wenig berauschenden 1:0-Sieg im Hinspiel stehen die Gunners nun zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale.

Trotz Halbfinale: Englische Presse bleibt kritisch

Doch von Lobesliedern war die englische Presse weit entfernt. „Schmerzhaft anzusehen“, nannte der Guardian die Leistung. Die Sun berichtete von einem „nervösen“ Team und die BBC fragte: „Kommt es auf den Stil an?“ Am Mittwochabend spielten die Gunners bieder, gerieten dafür defensiv aber kaum in Gefahr. „Vielleicht ist das eben die Art, wie man Titel gewinnt“, räumte der Guardian ein.

Arteta verteidigte sein Team. „Es gibt einen Grund dafür, dass wir die einzige englische Mannschaft in diesem Wettbewerb sind, denn diese Liga und dieser Spielplan zehren an einem bis zum Äußersten, und es ist sehr schwierig, das zu schaffen, was wir geschafft haben“, sagte der Spanier. Derzeit komme es „nur darauf an, wie man kämpft und wann man Titel gewinnt“.

Für den Traum vom ersten Titel in der Königsklasse muss Arsenal nun Atlético Madrid aus dem Weg räumen. „Auf in die letzten Wochen. Es wird eine Achterbahnfahrt. In diesem Spiel wird dir niemand etwas schenken“, blickte Mittelfeldspieler Declan Rice voraus.

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