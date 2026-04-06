Diese Szene sorgt weiter für Wut

Stefan Kumberger 06.04.2026 • 22:53 Uhr Im Hinspiel des Viertelfinals in der Königsklasse trifft der FC Bayern nicht nur auf Real Madrid. Auch mit Vinícius jr. gibt es ein Wiedersehen – und zwar ein brisantes.

Es ist eine denkwürdige Szene, die online längst zum Meme geworden ist. Sie stammt aus dem Spiel des FC Bayern bei Real Madrid im Mai 2024. Die Bayern kämpften mit dem Mut der Verzweiflung gegen das Ausscheiden, doch die Uhr tickte gegen sie. Kein Wunder, dass Joshua Kimmich damals Interesse daran hatte, dass Vinícius jr. einen Einwurf schnell ausführt.

Doch als der Bayern-Star dem Brasilianer den Ball zuwarf, ließ dieser ihn absichtlich fallen. Und damit nicht genug: Als Kimmich die Kugel aufhob und ihm auf die Brust drückte, ließ Vini jr. das Spielgerät erneut zu Boden gehen. Für seine Kritiker war es ein weiterer Beweis dafür, dass der Offensivstar von Real Madrid ein unverbesserlicher Provokateur ist. Jetzt gibt es das spezielle Wiedersehen.

Kimmich unterstellt Real „ein gewisses Zeitspiel“

„Da wird ja immer mehr draus gemacht, als es am Ende des Tages ist. Natürlich ist Real Madrid dafür bekannt, dass sie ein gewisses Game-Management haben und man dann auch ein gewisses Zeitspiel hat“, sagte Kimmich auf der Pressekonferenz am Montagabend auf SPORT1-Nachfrage und machte damit deutlich, dass er weiterhin professionell mit der Aktion umgehen will. Jede Mannschaft habe seine Strategien, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Der DFB-Kapitän will das Thema also lieber auf kleiner Flamme kochen.

Der 31-Jährige selbst wird ohnehin seltener auf Vinícius treffen als noch vor zwei Jahren. Kimmich spielt mittlerweile wieder durchgehend auf der Sechser-Position und nicht mehr als rechter Außenverteidiger. Trotzdem ist die Szene natürlich das Gesprächsthema Nummer eins unter den Fans des FC Bayern. Viele wollen Vini jr. diesmal verlieren sehen, die Wut ist weiterhin groß.

Vinícius schickt Kampfansage an Bayern

Der schickte derweil bereits die erste Kampfansage in Richtung München: „Lasst sie uns packen!“, rief der Dribbler nach dem Achtelfinal-Triumph über Manchester City, als er gerade auf dem Rücken von Antonio Rüdiger saß. Und kürzlich ließ er die Fußballwelt wissen, dass er sich „in der Blütezeit“ seiner Karriere befinde.

Das mag stimmen, schließlich ist er gerade in großen Spielen bestens aufgelegt. Gegen ManCity traf er doppelt, im „Derbi madrileño“ gegen Atlético ebenfalls. Vinícius ist ein Mann, der auch solche Spiele wie das anstehende Viertelfinale gegen die Bayern mühelos entscheiden kann.

Champions League: Real-Star droht Rückspiel zu verpassen

Doch gegen die Bayern ist der Druck nochmal besonders groß. Schließlich geht es für Real Madrid gegen die „derzeit formstärkste Mannschaft Europas“ (Zitat Vinicius). Erneut herrscht Knall-Potenzial. Neutrale Zuschauer rund um den Globus dürften den Münchnern die Daumen drücken. Und: Eine gelbe Karte im Hinspiel würde dazu führen, dass er im Rückspiel gesperrt ist. Ein nicht unwahrscheinliches Szenario, schließlich eckt er immer wieder an und gilt vielen Fans regelrecht als Feindbild. Vielleicht ist hier also hier das bayerische „Game-Management“ gefragt…

Dass er höchst umstritten ist, bekam der 25-Jährige auch nach seiner Aktion gegen die Bayern vor fast zwei Jahren zu spüren. Als er später nicht mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet wurde und Real Madrid die Preisverleihung in Paris deswegen boykottierte, musste Vinícius viel Spott über sich ergehen lassen.