FC Bayern: Goretzka bügelt Mahnung von Rummenigge ab

Jakob Lüers 13.04.2026 • 09:53 Uhr Karl-Heinz Rummenigge warnt den FC Bayern eindringlich, vor dem Rückspiel gegen Real Madrid zu viel Euphorie aufkommen zu lassen. Leon Goretzka findet die Sorge unbegründet.

Der FC Bayern München geht in der Champions League mit einem kleinen Vorsprung ins Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid. Doch das 2:1, das die Münchner am Mittwoch in der Allianz Arena verteidigen müssen, hat keinerlei Aussagekraft – zumindest, wenn es nach Karl-Heinz Rummenigge geht.

„Man darf jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen“, mahnte der langjährige Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters im Gespräch mit DAZN. Er nehme nach dem Sieg im Bernabéu-Stadion „einen kleinen Hype wahr, und der gefällt mir ehrlich gesagt nicht“, ärgerte sich Rummenigge weiter.

Goretzka kann mit Rummenigge-Aussage nichts anfangen

Zu sicher solle sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany also nicht fühlen, wenn es um den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse geht. Schließlich hatte Real in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, auch in München gewinnen zu können. Genau davor warnte Rummenigge nun eindringlich: „Real Madrid hat uns auch hier in München schon oft genug geärgert“, sagte er. Besonders denke er dabei an die deutliche 0:4-Niederlage im Halbfinal-Rückspiel 2014, nachdem die Bayern in Madrid „nur“ 0:1 verloren hatten.

Bereits nach einer Viertelstunde führte Real damals durch einen Doppelpack von Sergio Ramos mit 2:0, da war das Spiel bereits „praktisch entschieden“, erinnerte sich Rummenigge, der inzwischen beim FCB im Aufsichtsrat sitzt. Cristiano Ronaldo machte damals mit zwei weiteren Treffern das Heim-Debakel perfekt.

Leon Goretzka sah in der Rummenigge-Warnung einen unnötigen Hinweis: „Gewarnt werden müssen wir nicht. Das wissen wir schon ganz genau, gegen wen wir da spielen und was das für ein Spiel ist“, sagte der Nationalspieler.

Die Torgefahr der Madrilenen habe man im Hinspiel selbst erkannt: „Dementsprechend braucht uns da niemand zu warnen. Das wissen wir selbst.“

Bayern braucht nochmal das Hinspiel-Gesicht

Rummenigge hatte weiter erklärt: Die Bayern müssten erneut „eine absolute Top-Leistung abrufen. Hochkonzentriert, sehr klug spielen – und versuchen, das, was wir am Dienstag gezeigt haben, zu wiederholen.“

Im Hinspiel hatten die Münchner eine über weite Strecken hervorragende Leistung gezeigt, verpassten es aber, eine höhere Führung mit in die Allianz Arena zu nehmen. Vorne ließen die Bayern etliche gute Chancen auf ein drittes Tor liegen, während hinten Manuel Neuer rettete, was zu retten war.