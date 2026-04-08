DFB-Rückkehr? Bayern-Star deutlich: "Ich sage zu Manuel Neuer nie nein"

Vincent Wuttke 08.04.2026 • 18:11 Uhr Manuel Neuer überragt gegen Real. Einer seiner Bayern-Kollegen gibt die Hoffnung auf eine DFB-Rückkehr des Keepers nicht auf.

Manuel Neuer hat Real Madrid am Dienstagabend mit seiner überragenden Paraden-Show den Zahn gezogen. Der Keeper des FC Bayern war beim 2:1-Hinspielsieg des Champions-League-Viertelfinals der überragende Mann. Nun wagt einer seiner Teamkollegen den nächsten Vorstoß beim Thema DFB-Rückkehr.

Aleksandar Pavlovic schwärmte in der Mixed Zone in Madrid von dem 40 Jahre alten Rückhalt des Bundesligisten: „Was der wieder abgeliefert hat, ist der Wahnsinn. Man hat wieder gesehen, dass er auch in seinem Alter noch so wichtig ist für uns. Überragendes Spiel.“

Pavlovic wirbt um Neuer

Der Vertrag des fünfmaligen Welttorhüters läuft am Saisonende aus. Bisher gibt es noch keine Entscheidung über die Zukunft. Haben die Bayern-Stars ihren Torhüter schon ausgefragt, um ihn zum Weitermachen zu bringen? „Noch nicht. Aber ich glaube, das werden wir noch machen“, prophezeite Pavlovic.

Der defensive Mittelfeldspieler verriet auch, dass er die WM unbedingt mit Neuer spielen will. Der Routinier ist beim DFB zurückgetreten. Stattdessen ist Oliver Baumann der Stammkeeper der Nationalmannschaft.