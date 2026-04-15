Eskalation nach Abpfiff! Real-Star sieht Rot gegen FC Bayern

Raphael Weber , Christopher Mallmann , Johann Schlie 15.04.2026 • 23:20 Uhr Einem Spieler von Real Madrid brennen beim Aus gegen den FC Bayern die Sicherungen durch. Er sieht nach Abpfiff noch Rot.

Mächtig dicke Luft nach dem turbulenten Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Nach einer hitzigen Schlussphase wurde es nach Abpfiff beim 4:3 für den FCB im Viertelfinal-Rückspiel richtig ungemütlich.

Arda Güler, der eigentlich in der 90. Minute ausgewechselt worden war, sprintete direkt nach dem Pfiff von der Real-Bank in den Mittelkreis zu Schiedsrichter Slavko Vincic zu und schimpfte auf ihn ein. Auch Vinícius Jr. war dabei, giftete mit erhobenem Zeigefinger gegen den Referee.

Hitzige Schlussphase beim FC Bayern – Real-Star sieht Rot

Obwohl schon Mitglieder des Real-Staffs dazukamen und versuchten, Güler wegzuziehen, wollte sich der Türke nicht beruhigen. Auch Bellingham kam noch dazu, redete noch auf den 4. Offiziellen David Smajc ein.

Als Real-Mitarbeiter Güler schon Richtung Spielertunnel gedrängt hatten, brannten dem Offensivspieler dann aber wohl noch einmal die Sicherungen durch – denn plötzlich zückte Vincic die glatte Rote Karte.

Erst danach beruhigten sich die Gemüter wirklich. Güler durfte sogar noch einmal zurück auf den Rasen und sich von den mitgereisten Real-Fans verabschieden, bevor alle Königlichen sich nach und nach zurückzogen.

Platzverweis lässt Real Madrid toben

Ein Auslöser der Eskalation nach dem Schlusspfiff dürfte der Platzverweis für Eduardo Camavinga in der Schlussphase gewesen sein.

Nach einer strittigen Entscheidung wurde der Franzose mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (86.). Der Franzose hatte zunächst Harry Kane gefoult und anschließend den Ball nicht hergegeben.

Camavinga hatte erst in der 78. Gelb gesehen. Vorangegangen war ein taktisches Foul gegen Jamal Musiala Erst in der 62. Minute war der Franzose eingewechselt worden.

Eberl verteidigt Gelb-Rot: „Hat den Ball schon zweimal davor in die Hand genommen“

Dass Vincic in der Schlussphase so schnell Gelb-Rot zückte, war durchaus diskutabel. Als er bei DAZN gefragt wurde, ob es womöglich damit zusammengehangen haben könnte, dass dem Referee zunächst nicht bewusst war, dass Camavinga schon verwarnt war, meinte Bayerns Sportvorstand Max Eberl: „Wenn er das nicht auf dem Schirm hatte, dann war es eine pure Gelbe Karte, weil dann wollte er sie geben.“

Für Eberl ging die Ampelkarte in Ordnung: „Wenn er sie nicht gegeben hätte, weil er dachte, der hat schon Gelb … Pure Gelbe Karte. Er hat den Ball schon zweimal davor in die Hand genommen, er soll ihn einfach liegen lassen und weggehen.“