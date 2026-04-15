Champions League: Díaz und Olise erlösen den FC Bayern nach einem Mega-Spektakel gegen Real Madrid

Maximilian Huber 15.04.2026 • 22:58 Uhr Der FC Bayern München steht im Halbfinale der UEFA Champions League. Luis Díaz wird zum Münchner Helden, Michael Olise macht den Sack endgültig zu.

Der FC Bayern München steht im Halbfinale der UEFA Champions League! Die Münchner gewannen ein spektakuläres Viertelfinal-Rückspiel mit 4:3 (2:3) gegen Real Madrid. Dank des 2:1-Sieges im Hinspiel qualifizierte sich der deutsche Rekordmeister für die nächste Runde, in der Bayern auf Paris Saint-Germain treffen wird. „Jetzt treffen die beiden momentan besten Teams Europas aufeinander“, befand Joshua Kimmich nach dem Spiel bei DAZN.

Aleksandar Pavlovic (8.), Harry Kane (38.), Luis Díaz (89.) und Michael Olise (90.+4) trafen für den FC Bayern. Für Real Madrid waren Arda Güler (1., 29.) und Kylian Mbappé (42.) erfolgreich.

Neuer-Horror zu Beginn, Kritik von Kimmich

Das Spiel begann für den FC Bayern wie in einem Albtraum: Einen einfachen Rückpass spielte Manuel Neuer direkt in die Füße von Arda Güler, der aus rund 30 Metern ins verwaiste Tor einschoss (1.). Gerade einmal 35 Sekunden waren zu diesem Zeitpunkt gespielt.

Die Reaktion der Münchner ließ nicht lange auf sich warten. Einen scharfen Eckball von Joshua Kimmich köpfte Aleksandar Pavlovic völlig freistehend zum 1:1 ein (8.). Real-Keeper Andriy Lunin gab eine unglückliche Figur ab, als er in seinem Fünfmeterraum am Ball vorbeiflog.

„Wir wussten vor dem Spiel, dass beide Mannschaften der anderen Mannschaft sehr wehtun kann. Wir mit unserem Pressing, unserem Ballbesitz, Real mit ihren Kontern“, erklärte Kimmich die wilde Anfangsphase und übte sogar Kritik am Auftritt der Münchner: „Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Wir haben sehr viele Fehler gemacht.“

Real geht insgesamt dreimal in Führung

Ruhe kehrte im Spiel nur für ganz kurze Zeit ein, bis Konrad Laimer gegen Brahim Díaz zu spät kam und den Marokkaner knapp 20 Meter vor dem eigenen Tor zu Fall brachte. Güler nahm sich der Sache an und schweißte das Leder in den Winkel. Auch bei diesem Tor blieb Neuer nicht ohne jegliche Schuld, der Bayern-Keeper brachte seine Hand zu spät hinter den Ball (29.). Vizekapitän Kimmich sprach hingegen von einem „brutalen Freistoß“.

Wiederum neun Minuten später stellte Harry Kane für die Gastgeber wieder auf Null: Der Engländer wurde perfekt von Dayot Upamecano bedient und ließ Lunin mit einem wuchtigen Abschluss keine Chance (38.).

An einen Pausenpfiff war in München noch lange nicht zu denken: Nach einer strittigen Szene zwischen Rüdiger und Josip Stanisic konterte Real über Vinícius Jr. und Kylian Mbappé, der völlig freistehend vor Neuer zum 3:2 vollstreckte (42.). Mit diesem Spielstand ging die Begegnung in die Halbzeit.

„Wir sind nicht reingestartet, wie wir es uns erhofft haben“, kommentierte Kimmich nach Abpfiff. Aber: „Wir wussten in der Halbzeit, je länger das Spiel geht, ist der Vorteil bei uns. Ich glaube, es hat sich gelohnt, bis zum Ende zu schauen“, druckste der Münchner weiter.

Gelb-Rot für Camavinga

Und so kam es: Eduardo Camavinga wurde in der Schlussphase nach einer strittigen Entscheidung mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (86.). Der Franzose hatte zunächst Harry Kane gefoult und anschließend den Ball nicht hergegeben. „Die erste Halbzeit hatte einiges zu bieten, die zweite Halbzeit war dann ein bisschen ruhiger: Weniger Torchancen, weniger Spektakel, dafür hatten es dann die letzten fünf Minuten in sich“, beschrieb Kimmich.